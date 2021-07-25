В Днепре состоялся забег '10k Night Run': фото яркого спортивного события

В ночь с 24 на 25 июля в Днепре состоялся ночной забег "10k Night Run". Мероприятие организовано в рамках программы "Днепр – спортивная столица".

Такой праздник бега проводится в городе уже в третий раз, пишет "Наше місто". В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 бегунов: любители и профессиональные спортсмены, участники спортивных и корпоративных команд из разных городов Украины. Для всех желающих – дистанции 5 и 10 км, а еще эстафета 4х2,5 км (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"10k Night Run" собирает людей, объединенных одним общим чувством любви к бегу. Это такая своеобразная субкультура. Уникальность этого забега в том, что после соревнований и получения наград участников ждет зажигательная вечеринка. Всем нам приятно встретиться не просто, чтобы стартовать, финишировать и разойтись, а еще пообщаться, поделиться эмоциями, опытом. Мы не просто сами получаем удовольствие от того, что делаем, но и показываем людям, что есть разные пути для проведения досуга на основе здоровых привычек", – сказала организатор мероприятия Марина Филатова.

Со своей стороны начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Александр Осипов отметил, что мэрия приложила максимум усилий для организации ночного забега.

"После прошлогоднего перерыва мы уже вошли в дело. Все службы городского совета работают пока отлично. Это и организация перекрытия движения, обеспечение общественного порядка и медицинской помощи, работа коммунальных служб. Все – чтобы участники забега чувствовали себя в безопасности", – отметил он.

Старт "10k Night Run" начался в 23:30 от ул. Набережная Победы, 9-Б. После преодоления финишной прямой участников забега и гостей мероприятия ждали награждение и вечеринка с конкурсами, танцами и купанием в бассейне.

Победительницей дистанции 10 км, которая к тому же побила предыдущий рекорд трассы среди женщин, стала спортсменка Татьяна Вилисова.

"Этот результат родился в конкуренции, ведь мне ее составляла достойная соперница. Я уже второй раз участвую в ночном забеге, мне очень нравится такой необычный формат и прекрасная атмосфера. Поэтому советую присоединяться тем, кто желает держать себя в форме, да еще и развлечься в кругу единомышленников", – поделилась впечатлениями спортсменка.

19-летний Богдан Микитюк из Ивано-Франковска также стал рекордсменом, преодолев дистанцию в 5 км за 16 мин. 18 сек.

"В Днепре я впервые и впервые участвую в таких ночных соревнованиях. Мне очень понравился сам город, я успел прогуляться днем. И мероприятие очень крутое. Думаю, в следующем году обязательно приеду снова", – сказал парень.

Специальные подарки также получили победители в номинациях: самый яркий участник забега, а еще самая большая корпоративная команда, самый большой спортивный клуб и самые быстрые команды.