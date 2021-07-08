В Днепре представителям громад презентовали достижения города в сфере цифрового развития. Фото

Сегодня, 8 июля, в Днепре состоялась конференция "Цифровизация Днепропетровщины: действия, изменяющие жизнь громад". В рамках мероприятия участники посетили Ситуационный центр Днепра, где ознакомились с опытом реализации проектов в сфере цифрового развития в Днепровском горсовете.

Как сообщает "Наше Місто", на сегодня в Днепре уже работают 1800 камер видеонаблюдения, которые передают сигнал в Ситуационный центр. Для этих целей было проложено более 300 км линий оптической связи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Директор КП "Инфо-Рада-Днипро" Дмитрий Цимиренко отметил, что сегодняшний форум, организованный ДнепрОГА, направленный на популяризацию на использование громадами цифровых технологий.

Видео дня

"Одна из локаций – наш Ситуационный центр. Здесь мы рассказали и показали, как люди могут обратиться сюда, чтобы бесплатно получить видео с камер, установленных на городских улицах. Для этого можно написать на Facebook-страницу или электронный адрес inforadadnipro@gmail.com. Еще один вариант – составить письменное заявление в самом центре", – рассказал он.

Директор КП "Безпечна і іноваційна школа" Днепровского горсовета Андрей Калашников рассказал участникам конференции о системе "Безопасная школа" и ее преимуществах. Это турникеты, камеры видеонаблюдения и охранная, пожарная сигнализация, установленные в школах города для безопасности детей, а с другой – автоматизация школьных процессов для удобства.

"В Днепре около 80 учебных заведений оборудованы системой "Безопасная школа". Вообще "Безопасная школа" – это целый комплекс, включающий видеонаблюдения, систему контроля доступа, пожарную охрану. Во время учебного процесса, конечно, эта система обеспечивает контроль и безопасность учащихся. А во время каникул "Безопасная школа" противодействует вандализма и попыткам завладения коммунальным имуществом", – рассказал он.