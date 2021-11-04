В Днепре начался суд "за разблокировку неба над городом": подробности

В Днепре в окружном административном суде состоялось первое заседание по иску Днепровского городского совета в интересах жителей города и области. Дело касается фактической "разблокировки неба над Днепром". Иск об отмене сертификата эксплуатанта аэродрома Днепр бессрочно выдан частной компании.

Об этом рассказала адвокат Елену Доненко. Она пояснила, что любой аэродром имеет эксплуатанта. Эта организация, которая кроме права по обслуживанию аэродромного комплекса (согласно закону, он может находиться лишь в собственности государства), может блокировать заход в Днепр других авиаперевозчиков. Таким образом, полностью убивается конкуренция и возможность снижения цены на полеты за счет нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Даже при таком состоянии аэропорта, в котором он находится сейчас, из Днепра можно было бы улететь европейскими лоукостерами Wizz Air, Ryanair,украинскимSkyUp либо же Turkish Airlines, Austrian Airlines.

Для сравнения возьмем цены на полеты в Венецию. Вот цена в обе стороны из Киева, откуда летает множество авиакомпаний.

А вот цена на те же даты из Днепра.

"Кто еще не понял сути проблемы в ожидании строительства новой полосы и нового терминала в рамках "Великого будівництва" и государственно-частного партнерства – эксплуатантом всей этой новой истории де-факто будет все та же компания. Новая полоса строится на территории существующего аэропорта, бессрочный эксплуатант которого уже определен. Соответственно и летать мы можем продолжить только на Windrose и только в Киев, и дорого", – отметила Доненко.