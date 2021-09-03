В Днепре начался IV Международный книжный фестиваль "Book Space"

Третьего сентября на Фестивальном причале стартовал трехдневный IV Международный книжный фестиваль "Book Space". Мероприятие проходит при поддержке программы Бориса Филатова "Культурная столица".

Как сообщила пресс-служба мероприятия, 250 участников фестиваля – в частности, США, Бельгии, Финляндии, Греции, Польши, Турции, Ганы и Филиппин. В этом году тема — "Новая близость / New Intimacy".

"Идея близости особенно ценится после изоляции, которую заставил нас почувствовать на себе прошлый год. Очень важно, когда сегодня люди могут прийти на фестиваль, взять в руки книгу и еще пообщаться между собой и с издательствами. Поэтому, считаю, особенностью этого мероприятия является его офлайн-формат", – сказал председатель художественного совета при городском голове Григорий Гельфер.

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Со своей стороны внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин добавил: "Book Space" стоит посетить, потому что здесь можно найти много интересных и качественных книг, здесь проводится масса увлекательных встреч, сюда съезжаются много интересных людей и это происходит раз в год. Здесь безусловно классно, ведь можно получить очень мощный интеллектуальный и духовный заряд".

На Фестивальном причале установлено 7 специальных павильонов с событийными сценами: павильон фокусной темы "Новая близость", павильон инноваций "Библиотека ХХI", взрослый павильон, детский павильон, павильон "Майстерки", "Сцена над водой" и музыкально-поэтическая сцена. Всего в течение 3-х дней фестиваля здесь состоится более 150 событий. Среди них: дискуссии, лекции, презентации, встречи с авторами и авторками, воркшопы, поэтические чтения, музыкальные события и тому подобное.

"Мы пытались создать различные события от интеллектуально сложных до популярных. Гостей ждет множество различных воркшопов, которые рассчитаны и на детскую аудиторию. Специалисты отрасли также найдут для себя много нового и интересного в новой профессиональной программе, которую мы в этом году запустили впервые. В ней мы пытались сосредоточиться на новой реальности, с которой столкнулись издатели во время пандемии и тех решениях, которые были приняты, чтобы выйти из того положения", – прокомментировала креативная директор фестиваля Юлия Лактионова.

онечно, на фестиваль приглашены известные писатели, среди которых уже постоянной гостьей является Ирэна Карпа.

"Я ожидаю, что на фестиваль придут не только те люди, которые читают книги, смотрят качественное кино и разбираются в хорошей музыке. Есть такая вероятность, что сюда зайдут те, кто прочитал в своей жизни три книги: первую, синюю и букварь. И здесь они, которые никогда не интересовались украинской или международной культурой, внезапно для себя что-то возьмут. Это такая часть мягкой украинизации и пропаганды современной конкурентоспособной культуры, которая у нас есть и которую нужно вывести в люди", – сказала писательница.

На фестиваль впервые приглашены также новые, но не менее известные лица. Так, модераторкой фокусной темы "Новая близость" в этом году стала украинская телеведущая, общественный деятель, основательница и директор "Дикого Театра" Ярослава Кравченко: "Если говорить о программе мероприятия, то очень круто, что она сбалансирована, здесь разнообразие направлений. Главное это то, что здесь есть книги. Ты можешь что-то интересное услышать, если тебя это задело, то найти книгу на эту тему и забрать с собой эти знания".

Фестиваль продлится до 5 сентября.

Больше о "Book Space" ищите на официальном сайте. Подробная программа мероприятий по ссылке.