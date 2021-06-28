В Днепре ко Дню Конституции Украины более тысячи человек написали диктант под открытым небом

В Днепре ко Дню Конституции Украины провели необычное мероприятие – диктант под открытым небом. У центрального входа в парк им. Тараса Шевченко собралось более тысячи днепрян, чтобы испытать себя в знании украинского языка.

Читал текст диктанта известный языковед, теле- и радиоведущий Александр Авраменко, сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

"Идея провести такое мероприятие – гениальная! Я очень счастлив, что меня пригласили, потому что такие мероприятия сплачивают вокруг таких важных вопросов, как язык, государственность. Это то, что делает наше общество гражданским. Я надеюсь, что мы еще не один такой диктант проведем в Днепре. Прекрасно, что под открытым небом, ведь в закрытом помещении такого количества людей не соберешь", – отметил Александр Авраменко.

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Языковед также добавил, что текст был выше среднего уровня сложности, ведь это конкурсный диктант. Победителей определят примерно через неделю – когда проверят все работы.

Подобное мероприятие в Днепре проходит уже во второй раз. В прошлый раз 4 сентября 2020 года диктант был посвящен почетному гражданину Александру Полю и собрал около 300 участников.

Организатор – молодежный совет Днепра при поддержке программы городского головы Бориса Филатова "Культурная столица" и департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета.

"Мы перестали считать участников после цифры 1114, но пришло гораздо больше людей. У нас наконец появляется культура празднования Дня Конституции, это не праздник просто на бумаге. Украинцы хотят разбираться, знать свои обязанности и права. Такие меры направлены на популяризацию нашего государственного языка, и очень важно, что мероприятие инициировала именно молодежь", – сказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета Дарья Белая.

Николай Мороз – девятиклассник. Он пришел в этот день проверить свои знания украинского языка: "Было интересно узнать свои сильные и слабые места в украинском языке. Иногда было сложно: там, где нужно было расставить дефис и двоеточие. Вообще очень понравился формат мероприятия: это не за школьной партой диктант, а в центре города, на свежем воздухе".

А вот Валентина Ивлеева пришла на мероприятие вместе с дочерью-школьницей, которая ее пригласила написать вместе диктант: "Когда слышишь слово "диктант", сразу ассоциация со школой, но очень классно, что этот диктант могут написать и взрослые, и дети. Мне очень понравилось. Надеюсь, что такие мероприятия еще будут проводиться в нашем городе".