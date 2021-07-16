В Днепре демонтируют билборды по 32 адресам. Фото

В пятницу, 16 июля, на заседании комиссии ТБЧС Днепровского горсовета было принято решение о демонтаже рекламных конструкций, которые находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для людей.

Согласно решению, первоочередному демонтажу подлежат 32 рекламных борда. Об этом сообщает "Наше Місто".

"На основании имеющейся информации о ненадлежащем техническом состоянии некоторых рекламных конструкций, с целью заблаговременного реагирования на угрозу возникновения опасного события вследствие ненадлежащего изготовления или эксплуатации рекламных конструкций в г. Днепре, для предотвращения несчастных случаев было принято решение о демонтаже", – говориться в решении комиссии.

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Департаменту благоустройства и инфраструктуры, коммунальным предприятиям и учреждениям Днепровского городского совета поручено принять меры по демонтажу рекламных конструкций по адресам согласно Приложению, их транспортировки и хранению.

Юристы такое решение называют законным и отвечающим интересам горожан.

"Исполнительный комитет непосредственно в интересах всех горожан принял законное и мотивированное решение о демонтаже рекламных бордов. На мой взгляд, подобного рода "очищение" поможет решить ряд архитектурных вопросов, накопившихся за многие годы, кроме того, приблизит Днепр к европейским стандартам, так как в центральных городах Европы априори запрещены подобные виды рекламных конструкций", – отметила управляющий партнер адвокатского объединения "Комплекс групп", адвокат Елена Доненко.