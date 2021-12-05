Собрались тысячи людей: в центре Днепра зажгли седьмую ханукальную свечу. Фото и видео празднования

В Днепре в субботу вечером, 4 декабря, зажгли седьмую свечу на Ханукии. На праздновании в самом центре города на площади Героев Майдана собрались около двух тысяч человек.

На мероприятии присутствовали почетные гости, которые и провели зажжение свечи. Об этом сообщает сайт "Горсовет" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Для всех, кто решил присоединиться к празднику, был организован концерт, пишет "Наше місто". Люди пели и танцевали, чтобы согреться в холодный зимний вечер.

Также для гостей подготовили угощения, прямо на площади проводили розыгрыши призов.

В этом году еврейский праздник Ханука начался 28 ноября. В Днепре первую свечу на главной Ханукии города в "Меноре" в тот день зажег Геннадий Корбан, глава Общественного совета при Днепровском горсовете.

"Желаю всем света в ваших глазах, в ваших домах и в ваших душах", – обратился он к общине.

Ханука продлится до 6 декабря. Напомним, что в этот праздник у евреев принято зажигать Ханукию – всего в ней девять свечей.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздравление с Ханукой на иврите звучит как "Хаг Ханука самеах". Поздравления, пожелания и открытки к празднику вы найдете по ссылке.