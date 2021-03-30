Реанимация в Днепре переполнена больными COVID-19, пациенты поступали со 100% поражением легких

Реанимация в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова переполнена больными коронавирусом. На данный момент там находятся 118 пациентов, из них 24 – крайне "тяжелые", а шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При этом последние пять зараженных поступили со 100% поражением легких. Об этом 29 марта сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко у себя в Facebook.

По его словам, третья волна коронавируса становится самой страшной. Если так будет продолжаться, система здравоохранения Украины рискует достичь своего предела в апреле, считает врач.

"В Мечникова отделение интенсивной терапии и реанимации переполнены ковидными и постковидными пациентами. Теперь болезнь, похоже, сильнее поражает молодых и вообще отличается большим количеством сложных случаев", – написал Рыженко.

Главврач областной больницы отметил, что у 99% больных, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречается депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.

"Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардио-респираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма", – отметил он.

Рыженко в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. Врач подчеркнул, чем больше человек получат защиту от болезни, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет.

Скриншот. Сергей Рыженко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 25 марта ввели строгие карантинные ограничения из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Меры были приняты, пока город еще не находится в "красной" зоне карантина.