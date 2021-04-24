Погибший в Павлограде горняк оказался победителем всеукраинских конкурсов

Горняк Дмитрий Курасов, погибший на шахте "Благодатная" в Павлограде Днепропетровской области, оказался победителем всеукраинских вокальных конкурсов и телешоу.

Как говорится в сюжете ТСН, он был певцом и музыкантом.

Также "Днепр вечерний" сообщает, что Курасов хорошо известный в Павлограде и за его пределами. Победитель передачи "Караоке на Майдане", участник "Х-фактора".

"Этот человек всегда стремился получить максимум от жизни, он спешил жить, спешил любить", – рассказала его коллега по творчеству и подруга, сотрудница МКДЦ Ирина Ивженко.

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, как будто чувствовал, рано уйдет... Мы не можем поверить в это горе", – отметила она.

Издание сообщило, что Курасов учился в павлоградской школе №10, закончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре.

Инцидент произошел 23 апреля в результате обвала породы во время проведения демонтажных работ. Один из горняков получил незначительные телесные повреждения, а второго шахтера горноспасательная служба нашла уже без признаков жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что горняки требуют вернуть рыночные цены на уголь шахт. Фонда госимущества планирует добиться снижения цены на государственный уголь для "Центрэнерго" еще на 300 грн/ т до 1350 грн/т, что вообще избавит шахтеров возможности получать заработную плату.