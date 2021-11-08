Как в Днепровском горсовете выполняют постановление Кабмина об отстранении невакцинированных сотрудников

В Днепровском городском совете на сегодня дважды вакцинировались 92 % работников, а 2 % отказались от прививки против COVID-19 и уволились.

Как выполняют постановление Кабмина об отстранении невакцинированных сотрудников – рассказал секретарь городского совета Александр Санжара.

"У нас эта процедура началась немного раньше, чем вышло постановление Кабмина, и соответственно каждый человек, который заходит в это здание и является работником горсовета, должен быть либо вакцинирован, либо принести ПЦР-тест. У нас эта программа немного шире, потому что у нас она распространяется и на работников коммунальных предприятий, которые не предусмотрены постановлением Кабинета Министров", – отметил Санжара.

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Вакцинироваться сотрудники Днепровского городского совета должны были до 15 октября. Соответствующее распоряжение подписал 2 августа городской голова Борис Филатов. С ним были ознакомлены все сотрудники. Поэтому невакцинированные в здание попасть не смогли, ведь им заблокировали пропуска.

"Пропускная система работает более трех лет, то есть процесс отлажен и попасть на работу невакцинированные не смогут. Ведь заранее руководители каждого управления, департамента или КП собрали списки невакцинированных. Их карты заблокировали. Как только сотрудник предоставил данные, что он вакцинировался или имеет противопоказания к прививке или сделал ПЦР-тест – его карточку сразу активируют", – отметил заместитель директора КП "Городское управление делами" ДГС Роман Нечепурук.