'Джаз на Днепре – 2021': эмоции участников и гостей. Фото

16 июля начался "Джаз на Днепре". Он продлится три дня – до 18 июля. В этом году из-за карантинных ограничений организаторы выбрали новую локацию – парк имени Тараса Шевченко. Здесь расположилось около 10 различных площадок.

На фестиваль приехали исполнители из разных уголков Украины и мира. В частности, уже известная днепрянам Николь Ришель представит на "Джазе на Днепре" свой новый проект "Modern Geisha" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Как рассказывает сама исполнительница, эта музыка объединяет несколько стилей: рэп, хип-хоп, хаус и джаз: "Мне очень нравится ваш фестиваль. Я буду выступать здесь в третий раз. В этом году с джазовым пианистом Джеки Террассоном и со своим новым проектом. Нравится новая локация: она необычна по сравнению с прошлыми годами, но думаю, что мы все хорошо проведем время".

Один из ведущих фестиваля Влад Фесун сказал, что уже давно мечтал попасть на "Джаз на Днепре", и на этот раз ему удастся совместить приятное с полезным: "Я давно уже слежу за лайнапом "Джаза на Днепре", хотел попасть, но никак не получалось. Поэтому очень рад, что в этом году меня пригласили в качестве ведущего. В Киеве об этом фестивале говорят, что он очень камерный, а люди, которые сюда приходят, понимают эту музыку. Я и сам люблю джаз, с 10 лет слушаю его на пластинках, а сейчас и сам записываю джем-сейшены. Поэтому будет интересно не только стать частью этого мероприятия, но и послушать исполнителей".

Алла пришла на фестиваль, потому что ее пригласила подруга. Говорит, что после длительного карантина такие меры необходимы: "Мы уже все устали от того, что все проходит онлайн. Очень хорошо, что здесь все проходит на свежем воздухе, можно расслабиться и послушать хорошую музыку. На такой фестиваль просто нельзя не прийти!".