В Днепре появились улицы Соледарская и Любомира Гузара

В Днепре продолжают системную дерусификацию топонимов, связанных с государством-террористкой РФ.

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22 февраля решением сессии горсовета утвердили очередной перечень переименований, в который вошли почти три десятка улиц и переулков.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Как отмечает мэр Днепра Борис Филатов, избранием новых названий занимается рабочая группа специалистов, в которую входят, в частности, историки и краеведы. Дерусификацию проводят с учетом исторического наследия города.

Теперь улица 8 Марта называется улица Роблена. Улица Василия Жуковского (Соборный р-н) – улица Левко Лукьяненко, участника национально-освободительного движения, борца за независимость Украины в XX веке, а также известного в нашем государстве политического и общественного деятеля.

Улица Громова (Чечеловский р-н) – улица Дмитрия Скоробогатова, выдающегося украинского архитектора родом из Екатеринослава, где он на протяжении почти 30 лет занимал должность городского архитектора в городской управе (конец ХІХ – начало ХХ веков).

Улица Сташкова (Соборный р-н) – улица Андрея Шептицкого, выдающегося украинского церковного, культурного и общественного деятеля, митрополита Украинской греко-католической церкви.

Улица Тихвинская (Соборный р-н) – улица Любомира Гузара, украинского религиозного деятеля, патриарха-предстоятеля Украинской греко-католической церкви (в 2001-2011 гг.);

Переулок Салтыкова-Щедрина (Соборный р-н) – переулок Анны Швыдько, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины;

Улица Станиславского (Самарский р-н) – улица Самойла Зборовского, военного и политического деятеля Речи Посполитой;

Улица Казанская (Чечеловский р-н) – улица Григория Лусаворича, святого Армянской апостольской церкви.

Переулок Петрозаводский (АНД р-н) – переулок Памфила Сеся, инженера-керамика и писателя, в свое время работавшего в Екатеринославе.

Полный список смотрите ниже:

Ул. Адмирала Макарова (Новокодакский р-н) – ул. Зимовщицкая;

Ул. Адмирала Макарова (Самарский р-н) – ул. Уходническая;

Ул. Амурская (Индустриальный р-н) – ул. Красной Руты;

Ул. Ашхабадская (Индустриальный р-н) – ул. Красной Калины;

Ул. Валдайская (Новокодакский р-н) – ул. Вильнюсская;

Пров. Валдайский (Новокодакский р-н) – пер. Вильнюсский;

Ул. Волгоградская (Шевченковский р-н) – ул. Чаплина Балка;

Ул. Громовая – ул. Дмитрия Скоробогатова.

Пров. Игнатьева (Чечевский р-н) – пер. Игнатовский;

Ул. Сакко (Индустриальный р-н) – ул. Торская;

Ул. Стасовая (Шевченковский р-н) – ул. Антоновская;

Пров. Стасовая (Шевченковский р-н) – пер. Антоновский;

Ул. Сурикова (Шевченковский р-н) – ул. Соледарская;

Пров. Сурикова (Шевченковский р-н) – пер. Соледарский;

Ул. Талалихина (Новокодакский р-н) – ул. Коржева;

Ул. Ушакова (Центральный р-н) – ул. Бериславская;

Ул. Шишкина (Новокодакский р-н) – ул. Незамаевская.