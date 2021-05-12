Днепр победил в экспертном отборе на звание "Большая Культурная столица Украины-2022", набрав 450 баллов из 500. На данный момент пройдено уже два этапа конкурса.

Об этом в своем Facebook сообщил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин, ссылаясь на реестр, опубликованный на сайте Украинского культурного Фонда, который в 2020 году впервые объявил конкурс "Культурная столица Украины".

"Этот конкурс – невероятно сложная и дотошная процедура, фантастически подробная заявка с ответственностью и отчётом за каждую букву и цифру", – отметил Гендин.

Он пояснил, что экспертный отбор – это оценка заявки большим количеством независимых экспертов.

"У заявки Днепра "Гравітація-Нова" – 450 баллов из 500 (в прошлом году - 425, мы были вторыми, обойдя Киев, Львов, Одессу, немного уступив Мариуполю - в чём лично я не сомневался ещё на старте", – подчеркнул Гендин.

Также он сообщил, что следующий этап конкурса – переговорная процедура с городами, прошедшими технический и экспертный отбор, находящимися вверху списка. И дальше – совещание дирекции УКФ для определения города-победителя.

"У Днепра – реально крутая, креативная, предметная, ответственная и осмысленная заявка. Самая. Как по мне, как по мне. Но – да. Получившая и очень высокую оценку от экспертов", – акцентировал Гендин.

"Болеем за Днепр. Надеемся, что политические моменты и какие-то ещё невидимые миру штучки не возобладают над творческими и реальными моментами", – подытожил он.