"Большая стройка" за 2 года практически "с нуля" достроила брошенную объездную Днепра, – блогер

В Днепропетровской области близится к финишу строительство Южной объездной Днепра. На месте, где раньше было голое поле, сейчас практически готовая транспортная развязка.

Строительство начали еще 10 лет назад, но активные работы на объекте ведутся лишь последние 2 года - после включения объекта в программу президента Владимира Зеленского “Большая стройка”, сообщает блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)

“Эту объездную дорогу начали строить еще 10 лет назад в 2011 году, но фактически сразу строительство было заморожено. Около 8 лет она вообще не строилась. Пару лет назад строительство восстановилось, сюда выделили деньги. Теперь здесь, в этом месте, где я стою, строится крупная транспортная развязка”, – говорит Денис Казанский.

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По словам начальника Службы автомобильных дорог Днепропетровской области Александра Коломийцева, город с почти миллионным населением никогда не имел объездной дороги. Сейчас строительные работы первой очереди завершены, рабочие приступили ко второй очереди строительства объездной Днепра – участку протяженностью 7,1 км.

“Она идет от запорожской трассы и выходит на улицу Мильмана, там же идет мост. То есть, она полностью позволяет объехать город грузовому транспорту, который движется в запорожском направлении”, – сообщил Александр Коломийцев.

Согласно проекту, это будет дорога первой категории, рассчитанная на значительные нагрузки. Общая стоимость объекта составляет 1,6 млрд грн.

“Городские дороги, увы, не выдерживают нагрузки крупногабаритного транспорта. Это снизит трафик по городу, разгрузит его от крупногабаритного транспорта. Для города Днепра это очень важный проект”, – отметил Коломийцев.

Денис Казанский добавил, что на подконтрольных Украине территориях идет масштабное развитие инфраструктуры. К сожалению, такого нельзя сказать про временно оккупированные территории.

“Помните, Путин практически на каждой своей конференции говорит то, что “мы будем Донбассу помогать, мы Донбасс не бросим”. На словах обещания постоянно помогать, поддерживать, а на деле почему-то ни в Донецке, ни Луганске, ни в любом другом городе ОРДЛО Россия ни мостов, ни развязок, ни дорог почему-то не строит. Удивительно, правда?” – заключил блогер.

Напомним, программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок и развитие транзита и межгосударственных отношений.