Чтобы молодежь оставалась в городе: Днепр в сотрудничестве с университетами создал Совет профориентации

Несмотря на то, что высшие учебные заведения не подчиняются местному самоуправлению, Днепр продолжает комплексное сотрудничество с университетами. Это взаимодействие, позволяющее помогать и поддерживать их в различных вопросах – от чисто хозяйственных запросов до системной работы в профориентации нынешних школьников.

Ректоры отмечают: такая совместная позиция крайне необходима для того, чтобы университеты Днепра оставались привлекательными для будущих абитуриентов, так что выпускники школ скорее предпочтут обучение в городе – вместо выезда за границу.

"Днепр всегда был городом студентов. И сейчас – в условиях войны – важно, чтобы молодежь также выбирала продолжать учиться и получать здесь высшее образование. Для этого мы усиливаем наше образовательное пространство. От детских садов и школ и в учреждения профессионального образования, которые принадлежат громаде. И так же мы имеем четкую горизонтальную координацию с университетами. Так мы слышим их предложения и строим работу по профориентации молодежи так, чтобы она была действительно эффективной", – отметил мэр Борис Филатов, подводя итоги очередного заседания Координационного совета по вопросам высшего образования.

Как известно, в Днепре ежегодно проходит большой многодневный фестиваль профессий Education City. Здесь заведения предвысшего, высшего и профессионального образования на общей площадке представляют себя абитуриентам и их родителям.

Кроме этого, университеты проводят хакатоны и встречи на собственных площадках, а также напрямую взаимодействуют со школами. Недавно систематизировали эту работу – в Днепре создали Совет по вопросам профориентации молодежи, где занимаются, в частности, поиском других интересных и удобных для молодежи форматов.

"Все ректоры, все представители высших учебных заведений очень довольны коммуникацией с мэром, с мэрией. И всегда подчеркивается, что Координационный совет по вопросам высшего образования существует только в Днепре — благодаря нашему мэру. Не имеет значения, к какой форме собственности что относится — или государственная, или коммунальная. Все эти люди проживают в городе Днепре. И эта коммуникация действительно происходит", – сказал доктор политических наук, глава Координационного совета по вопросам высшего образования Олег Тупица.