Чем категорически нельзя кормить кошек: вы будете удивлены

Мы склонны наделять своих домашних любимцев человеческими чертами характера и желаниями, в то же время забываем, что на самом деле они являются животными со своими привычками и потребностями. И то, что ваш котик тянется к тарелке с вашим ужином, не значит, что он голоден и просит поделиться с ним. Кота может просто дразнить запах пищи. В то же время большинство того, что едят люди, ему категорически не подходит. Блюда с вашего стола могут сильно повредить мурлыке.

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По своему типу питания коты являются облигатными хищниками. То есть, все нужные питательные вещества они получают из мяса и в дикой природе практически не употребляют другой пищи. Издание Daiy Paws составило список из 15 продуктов, которые категорически нельзя давать котам – они будут оказывать на них токсическое влияние.

Алкоголь

Напитки и продукты, содержащие алкоголь, даже в малейших количествах, могут вызвать серьезные проблемы у домашних животных, включая рвоту, диарею, затрудненное дыхание. В худших случаях алкоголь может повлечь за собой кому и смерть животного.

Дрожжевой хлеб

Тесто может вызвать скопление газов в пищеварительной системе вашего любимца. В лучшем случае животное будет мучаться от вздутия, в худшем – получит заворот кишечника и может погибнуть. Кроме того, дрожжи производят спирт, а о влиянии алкоголя говорится в предыдущем пункте.

Шоколад

Шоколад содержит так называемые метилксантины (в частности, теобромин и кофеин), которые токсичны для домашних животных. Они могут вызвать рвоту, диарею, тремор, судороги и смерть. Концентрация метилксантинов варьируется в зависимости от вида шоколада. Наиболее опасен какао-порошок, а наименее опасен белый шоколад. Но в любом случае, лучше таким десертом кота не угощать.

Кофе

Как можно понять из предыдущего пункта, кофеин для кошек смертельно опасен.

Цитрусовые

Фрукты этой группы содержат лимонную кислоту и эфирные масла, токсичные для кошек. Следует избегать контакта животного не только с цитрусовыми плодами, но и с другими частями растений, на которых они растут. В небольшом количестве они вызовут только расстройство желудка. Большая доза приведет к угнетению центральной нервной системы.

Кокосовая мякоть и кокосовая вода

Кошки могут интересоваться этим продуктом и даже немного съедать без особых последствий. Но кокосовая вода содержит опасную для домашних животных концентрацию калия.

Молочные продукты

Многие хозяева дают своим котам молочное и радуются тому, с каким аппетитом они его едят. Но большинство кошек не переносят лактозу, поэтому такая диета чревата расстройствами пищеварения. Самый безопасный подход – полностью избегать молочного, но вы можете спросить у своего ветеринара, является ли альтернатива без лактозы приемлемой.

Виноград и изюм

Пока неизвестно, почему эти продукты токсичны для кошек, но ветеринарам известны случаи, когда они приводили к почечной недостаточности. Потому лучше не рисковать.

Орехи

Установлено, что токсическое воздействие на мурлыку может оказать орех макадамии. Но механизм пока не изучен до конца. Что касается остальных орехов, то они содержат много масел и жиров, способных вызвать расстройство пищеварения и даже панкреатит у кошек.

Сырые яйца

Несмотря на то, что яйца являются достаточно типичным продуктом в природной диете дикого кота, они могут быть заражены бактериями сальмонеллы. Признаки инфекции у пушистика включают рвоту, диарею и повышение температуры. Сырые яйца также содержат авидин, фермент, препятствующий усвоению кошками биотина, витамина, важного для здоровья кожи и шерсти. Если вы все же хотите угостить котика, дайте ему сваренное яйцо.

Сырое или недоваренное мясо

Да, это основной продукт из природного рациона кошки. Но, потребляя его, животное может заразиться сальмонеллой, кишечной палочкой или паразитами. Поэтому мясо для кота лучше сначала отварить без соли или хорошо проморозить. И следите, чтобы оно не содержало жира – его кошки тоже плохо переваривают.

Сырая рыба

Причина та же – от непроваренной рыбы кот может подхватить бактериальную инфекцию или паразитов. Кроме того, это нетипичная для мурлык пища и переваривать ее должным образом они не умеют. Поэтому употребление рыбы лучше ограничить.

Соль

В больших количествах соль и соленые продукты могут вызвать у кошки рвоту, диарею, тремор, судороги и смерть. Именно поэтому, например, мясные продукты, предназначенные для потребления людьми (колбасу, сосиски, ветчину и т.п.), не следует давать пушистикам. Если они часто содержат слишком много соли даже для человеческого организма, представьте, что они сделают с котом.

Некоторые овощи и зелень

Люди любят выкладывать в интернет видео, где их кот с аппетитом хрустит каким-нибудь овощем. Что ж, давать определенные растительные продукты котам можно, но не все. Особую опасность представляют разные виды лука и чеснок. Они нарушают работу кишечника и могут повреждать эритроциты. Капуста и бобовые провоцируют вздутие и могут привести к завороту кишечника. Картофель и кукуруза богаты крахмалом, который коты не переваривают. Авокадо для кошек просто ядовиты. Кроме того, следует избегать продуктов, содержащих все эти овощи, а также травы. К таким продуктам, например, относится чесночный хлеб. А вот огурцы, арбузы, клубника, морковь или салат будут для пушистого безопасным перекусом. Оливки тоже можно давать в небольших количествах, если они не соленые.

Ксилит

Искусственный подсластитель содержится в некоторых десертах, к которым коты иногда проявляют интерес. Но он может вызвать рвоту, вялость и печеночную недостаточность у домашних животных.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему, по мнению ученых, мы любим кошек, а кошки любят нас.

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