Борис Филатов о развитии инклюзивно-ресурсных центров в Днепре: территориальное общество должно помогать всем своим жителям

Создание единого и комфортного для всех образовательного пространства остается приоритетом для Днепра. Важной составляющей этой работы является также создание достойных условий для развития детей с особыми образовательными потребностями, а также для специалистов, работающих с ними и их родителями. В настоящее время в Днепре на правом и левом берегах работают два инклюзивно-ресурсных центра. Их задача – дать комплексную оценку развития детям с особыми образовательными потребностями, которая становится основой дальнейшего инклюзивного обучения. Родители или законные представители детей также могут получить консультации и психологическую помощь. Здание такого центра на левом берегу недавно реконструировали и закупили все необходимое оборудование для занятий. Днепрянка Елена Чикаренко, заботящаяся о всестороннем развитии сына, таким обновлением довольна: "Мы ждали этого, записывались заранее. До этого заведения удобнее добраться, оно доступно. Здесь активный молодой персонал. У них новейшие методики. Мы видели однозначное развитие ребенка. И возлагаем большие надежды".

Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2 расположен на первом этаже здания по адресу: просп. Слобожанский, 46а. Когда-то здесь был детсад, позже – отдел образования Индустриального райсовета.

После масштабного ремонта здесь обустроили отдельные кабинеты для каждого специалиста – практических психологов, реабилитологов, логопедов и учителей-дефектологов. Отремонтировали и полностью оборудовали туалеты. Обновили системы вентиляции и отопления. Установили пожарную сигнализацию и светозвуковое оповещение. Город также приобрел интерактивные панели и пол, телевизоры, шведскую стенку, тренажеры, массажные принадлежности, сухой бассейн, необходимые для занятий инструменты. Все комнаты светлые и яркие.

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"Теперь здесь очень комфортабельные условия для детей. Наше новое оборудование может использоваться для всех групп детей с задержкой психического развития, гипердинамическим синдромом, расстройствами аутического спектра. За период работы центра наши специалисты провели более 1,3 тыс. комплексных оценок и более 2 тыс. коррекционно-развивающих занятий. Сейчас каждый день к нам приходят 12-15 детей", – рассказала директор Инклюзивно-ресурсного центра № 2 Ольга Иванова.

Городской голова Днепра Борис Филатов отмечает: мэрия и дальше будет развивать такие заведения. Сейчас есть планы по увеличению их количества.

"Территориальная громада должна помогать всем своим жителям. Мы не можем оставлять без поддержки детей, нуждающихся в реабилитации. Поэтому все здесь сделано по высоким стандартам. Относительно этого центра есть еще ряд вопросов. Когда у нас появится такая возможность – мы будем решать вопрос расширения инклюзивно-ресурсного центра и на второй этаж", – сказал Борис Филатов.