Борис Филатов о развитии инклюзивно-ресурсных центров в Днепре: территориальное общество должно помогать всем своим жителям

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
46
Борис Филатов о развитии инклюзивно-ресурсных центров в Днепре: территориальное общество должно помогать всем своим жителям

Создание единого и комфортного для всех образовательного пространства остается приоритетом для Днепра. Важной составляющей этой работы является также создание достойных условий для развития детей с особыми образовательными потребностями, а также для специалистов, работающих с ними и их родителями. В настоящее время в Днепре на правом и левом берегах работают два инклюзивно-ресурсных центра. Их задача – дать комплексную оценку развития детям с особыми образовательными потребностями, которая становится основой дальнейшего инклюзивного обучения. Родители или законные представители детей также могут получить консультации и психологическую помощь. Здание такого центра на левом берегу недавно реконструировали и закупили все необходимое оборудование для занятий. Днепрянка Елена Чикаренко, заботящаяся о всестороннем развитии сына, таким обновлением довольна: "Мы ждали этого, записывались заранее. До этого заведения удобнее добраться, оно доступно. Здесь активный молодой персонал. У них новейшие методики. Мы видели однозначное развитие ребенка. И возлагаем большие надежды".

Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2

Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2 расположен на первом этаже здания по адресу: просп. Слобожанский, 46а. Когда-то здесь был детсад, позже – отдел образования Индустриального райсовета.

После масштабного ремонта здесь обустроили отдельные кабинеты для каждого специалиста – практических психологов, реабилитологов, логопедов и учителей-дефектологов. Отремонтировали и полностью оборудовали туалеты. Обновили системы вентиляции и отопления. Установили пожарную сигнализацию и светозвуковое оповещение. Город также приобрел интерактивные панели и пол, телевизоры, шведскую стенку, тренажеры, массажные принадлежности, сухой бассейн, необходимые для занятий инструменты. Все комнаты светлые и яркие.

Видео дня
Директор Инклюзивно-ресурсного центра № 2 Ольга Иванова

"Теперь здесь очень комфортабельные условия для детей. Наше новое оборудование может использоваться для всех групп детей с задержкой психического развития, гипердинамическим синдромом, расстройствами аутического спектра. За период работы центра наши специалисты провели более 1,3 тыс. комплексных оценок и более 2 тыс. коррекционно-развивающих занятий. Сейчас каждый день к нам приходят 12-15 детей", – рассказала директор Инклюзивно-ресурсного центра № 2 Ольга Иванова.

Городской голова Днепра Борис Филатов отмечает: мэрия и дальше будет развивать такие заведения. Сейчас есть планы по увеличению их количества.

Городской голова Днепра Борис Филатов

"Территориальная громада должна помогать всем своим жителям. Мы не можем оставлять без поддержки детей, нуждающихся в реабилитации. Поэтому все здесь сделано по высоким стандартам. Относительно этого центра есть еще ряд вопросов. Когда у нас появится такая возможность – мы будем решать вопрос расширения инклюзивно-ресурсного центра и на второй этаж", – сказал Борис Филатов.

Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2
Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2
Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2
Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр № 2