Борис Филатов о Дне Победы: 'Этот святой праздник должен быть без партийных флагов и спекуляций'

Второй год Днепр отмечает День Победы в карантинном режиме. 9 мая, в 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, мэр Борис Филатов возложил цветы к памятнику воинам 152 стрелковой дивизии - и призвал политиков удержаться от спекуляций на этой дате.

"Мы отмечаем этот святой для каждого днепрянина праздник так, как позволяют это карантинные возможности. И хотелось бы, чтобы этот день прошел без партийных флагов, символики или спекуляций. Чтобы все жители города, независимо от партийной принадлежности, политической ориентации, определенных идеологических взглядов, отметили этот праздник достойно", — сказал Борис Филатов.

Сейчас в Днепре осталось 206 участников боевых действий той войны и лиц с ограниченными возможностями.

Ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне они получают материальную помощь.

Чтобы поблагодарить защитников и почтить память павших, не подвергая друг друга опасности, в Днепре к памятной дате в соцсетях устроили уже традиционный флешмоб, где каждый мог рассказать историю героя. Также на Фестивальном причале установили доску, на которой горожане могут оставлять открытки со словами благодарности ветеранам. Впоследствии их передадут в Музей истории Днепра.