Большинство днепрян довольны жизнью в городе – соцопрос

В Днепре провели опрос общественного мнения жителей города. Он показал, что 59,1% горожан довольны жизнью в Днепре.

Так, социальный опрос был проведен по заказу Днепровского городского совета в июне 2021 года. 59,1% – это самый высокий показатель за последние 5 лет.

По сравнению с 2017 годом доля положительных оценок увеличилась на почти 20%, а негативных – сократилась вдвое.

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Если в 2017 году жизнью в Днепре был доволен 41,8% респондентов, то в 2021-м их количество выросло почти до 60%. Зато тех, кто не доволен, стало меньше – с 34% до 17,5%.

Опрос был проведен с помощью face-to-face интервью с респондентами по формализованному инструментарию (социологической анкете). Генеральная совокупность – жители Днепра в возрасте от 18 лет. Общий объем выборки составляет 3200 интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.