Более 45 тысяч переселенцев приняли транзитные центры Днепропетровщины
На Днепропетровщине ежедневно продолжается эвакуация людей из прифронтовых поселков, где обстрелы не утихают. Волонтеры гуманитарной миссии "Пролиска" забирают тех, кто не может самостоятельно выехать, и доставляют их в транзитные центры. Там эвакуированные получают временный приют, горячую еду, базовую помощь и возможность отдохнуть перед дальнейшим маршрутом.
Журналисты ДнепрТѴ увидели этот процесс собственными глазами – отправились в прифронтовые населенные пункты и посетили центры поддержки в Павлограде и Волосском.
"Сегодня команда "ДніпроTV" вместе с волонтерами гуманитарной миссии "Пролиска" едет в прифронтовые громады Днепропетровщины для эвакуации мирного населения. Едем в Шахтерское, там три семьи подали заявки на эвакуацию. Покажем не только саму эвакуацию, но и транзитные центры в Павлограде и Волосском, куда попадают люди после того, как их вывезли из опасных зон", – говорит журналистка Анастасия Васько.
По дороге знакомятся с волонтером и водителем по совместительству – Андреем. Эвакуирует гражданских он уже 2 года.
– Чаще всего это Покровское, поселок. По этому направлению – вся там Межевская громада, населенные пункты. Там Покровское, вообще это весь Синельниковский район, который прифронтовой.
– А по количеству можете в среднем сказать?
– Ну сейчас где-то в среднем 20–25 человек мы вывозим в день.
– Это из Днепропетровской области, или и Донецкой?
– Сейчас почти из Днепропетровской, бывает из Донецкой, но там могут быть другие показатели.
– Мое мнение такое: мы вообще родились на этом свете, чтобы помогать друг другу, несмотря на какие-то обстоятельства.
"Сейчас находимся уже в Шахтерском. Сейчас забрали одну семью — женщину с двумя детьми, находимся на территории больницы, забрали еще двух женщин, которые были ранены в другом населенном пункте. Однако общаться с нами они, к сожалению, отказались. Отправляемся за третьей семьей", – рассказала Анастасия Васько.
Со слезами на глазах Ирина провожает дочь Елену с 5-летним внуком. Сама же она с мужем выезжать пока не собираются. Делится, крупные магазины и банки в городе еще работают, а вот малый бизнес уже закрывается:
"Многие выезжают. У нас было много переселенцев, которые здесь останавливались из прифронтовых районов, но сейчас и они выезжают".
– А вы здесь сколько еще планируете оставаться? До какого момента?
– Как обстановка будет. Если будет уже такое, что совсем опасно, то будем собираться. А пока хозяйство здесь – на кого оставлять, никто же не возьмет.
Эвакуированных людей "Пролиска" привезла в транзитный центр в Павлограде. После оформления документов, Елена с сыном поедут к родственникам в Самар, а оттуда – во Львов. Тем, кто пока не спланировал дальнейший маршрут или не имеет куда ехать, предлагают остаться в центре до трех суток, а после – предоставляют варианты расселения.
"Мы оформляем человека и выдаем ему талончик. По этому талончику он может получить денежную помощь, гуманитарную поддержку, продовольственные и непродовольственные наборы, средства личной гигиены, постельное белье, пищевые наборы и ланчбоксы. Также предоставляется финансовая, юридическая и психологическая помощь – все в зависимости от потребностей человека. Это может касаться Львовской, Одесской, Черновицкой или Ровенской областей, то есть расселение в общежития. Услуга бесплатная до конца войны и еще полгода после, но питание осуществляется за свой счет", – отметила координатор по работе с эвакуированными лицами Валентина Багримова.
В центре журналисты встречают Валентину и Анну, которые выехали из Новопавловки в прошлом месяце, что спасло их жизни. Ведь дома обеих уничтожены постоянными атаками россиян на город.
"Там уже невозможно было жить. Дома нет, воды нет, связи нет, света нет. В общем там – необитаемая зона. Жить уже невозможно.
"С нашими домами... С моим домом нет – разбили. Если бы я была дома, то там бы и осталась. Просто упало: дом рухнул и все. А дома меня не было. А у нас во дворе мина упала", – рассказали переселенки из Новопавловки Валентина и Анна.
Накануне вражеского удара Валентина вышла набрать воды. Одежда, которая была на ней – все, что осталось из вещей. Женщины выехали из села одни из последних, на велосипедах добрались Межевой. Уже оттуда их забрали волонтеры и привезли в центр. Здесь они оправляются от пережитого и вскоре поедут на расселение в Ровенскую область:"Услуги нормальные: есть постель, можно выспаться, еда и деньги".
Здесь есть детское пространство, комната для маломобильных людей, психологи и медики. По словам координатора центра Валентины, с августа 2024 года приняли более 38 тысяч эвакуированных гражданских. Большинство из них – женщины с детьми.
"Был такой период у нас летом – июль, август и немного сентября, когда в день у нас было более 400 человек. Мы работали сверхурочно и обслуживали очень много людей, но, Слава Богу, все было нормально. Сейчас ситуация другая: открыли дополнительные транзиты в Лозовой и Волосском, что немного разгрузило это направление", – говорит Валентина Багримова.
Транзитный центр в Волосском – это еще одно место. Куда привозят эвакуированных людей. Буквально только что здесь выключили электроэнергию, однако, несмотря на это, центр продолжает свою работу и работает над тем, чтобы свет здесь был постоянно. Здесь так же как и в Павлограде, людям предоставляют временный приют, горячую пищу и необходимую помощь после выезда из опасных территорий.
Одной из тех, кто сейчас здесь, является Мария из Гавриловки. Ее дом пострадал после прилета авиабомбы: выбиты окна, повреждена крыша, изуродован двор. На момент удара женщина спала в доме:
– Дома дрожат, земля дрожит, все дрожит... – Часто прилетает? – Часто, и на той неделе прилетело. И все ночью. Днем – нет, хотя бывало, что снаряды летали и днем. Коты и собаки остались, все осталось. Очень жаль всего, конечно, я не могу передать.
В дальнейшем Марии предложили поселиться в модульном городке на Киевщине, куда женщина поедет вскоре.
"Надеюсь, что вернусь. И хочу, чтобы это все как можно быстрее закончилось. А тому Путину, гадюке, желаю, чтобы все эти дома, которые поразбивали, были ему на всем теле – на его внуках, правнуках, пра-пра-пра-правнуках и детях", – сказала она.
Центр в Волосском открылся в конце августа этого года. За это время успели принять почти 6 с половиной тысяч эвакуированных людей.
"Когда человек у нас остается, он получает все базовые потребности. У нас есть душ, чистое постельное белье, комнаты для размещения людей, а также многоразовое горячее питание. Здесь можно получить медицинские услуги, обязательно работает психолог в случае необходимости. Также предоставляется правовая помощь, юристы помогают с восстановлением документов вместе с партнерами", – сообщила комендант транзитного центра Алина Онищенко.
Несмотря на сломанные дома и судьбы, люди не теряют веры в лучшее. Все герои сюжета, с которыми мы общались, делились планами и были благодарны за то, что в войне удалось сохранить по крайней мере самое ценное – собственную жизнь. Их самая заветная мечта – в будущем году вернуться домой и жить в мирной стране.