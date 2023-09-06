Более 250 млн грн за 8 месяцев: предприятия Днепра закрывают долги по зарплате

За 8 месяцев этого года предприятия Днепра вернули задолженность по зарплате более чем на 250 млн грн. Это почти вдвое больше, чем за прошлый год.

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Благодаря плодотворной работе инспекции по труду и занятости населения ДМР только за август предприятия-должники выплатили задолженность по заработной плате в размере 68 млн 266 тыс. грн. Из них 65 млн 437 тыс. грн задолжало одно из государственных предприятий.

Также погасили долги перед работниками 11 частных предприятий. Они выплатили своим сотрудникам 2 млн. 805 тыс. грн. В первые дни сентября одно из высших учебных заведений Днепра тоже рассчиталось со своими сотрудниками. Полностью погасил долг в 5 млн. грн.

Но в инспекции отмечают, что в августе частный бизнес снизил темпы погашения долгов по зарплате. Теперь с каждым должником проводят индивидуальную работу.

"К сожалению, в городе продолжают фиксироваться факты грубого нарушения трудового законодательства работодателями. Почти 300 работодателей города заработную плату насчитывают меньше законодательно установленного минимума. К 400 приближается количество работодателей города, которые за прошлый месяц на 20 % увеличили количество сотрудников Также на сегодняшний день имеем более 11,5 тыс. работодателей, которые отправляли своих сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы на более чем 15 дней. едет за границу. Но фиксируются случаи по тем работникам, которые остаются в Украине. Также на почти 4 тыс. предприятиях города руководители получают зарплату меньше минимальной. Например, на одном из предприятий директор работает на зарплату 2 900 грн", – комментирует начальница инспекции по вопросах труда и занятости населения ДМР Татьяна Янушкевич.

В общей сложности с начала года в городе зафиксировано более 20 тыс. нарушений трудового законодательства. Сейчас Кабинет Министров возобновил проверки соблюдения трудового законодательства. В инспекции напоминают, что при выявлении факта отсутствия официального трудоустройства штраф составляет до 201 тыс. грн за каждого работника, допущенного к работе без оформления трудового договора или контракта.

Недопущение к проведению проверки, оформление на неполный рабочий день, неуплата ЕСВ – штраф 107 200 грн. За нарушение сроков выплаты ЗП и других выплат более чем за один месяц или выплата не в полном объеме – 20 100 грн.

"Поэтому я хочу напомнить всем руководителям предприятий обо всех видах наказания – от административного до уголовного – за нарушение прав работников. А сотрудникам напоминаю, что если вы столкнулись на работе с нарушением законодательства со стороны предприятия, обращайтесь в инспекцию или пишите нам в наши социальные сети, и мы поможем вам", – добавила Татьяна Янушкевич.