Бойцы УГА показали технику и оборудование, которые им доставили из Днепра

Поддержка украинских защитников остается ключевым приоритетом для Днепра. Город обеспечивает бойцов именно той техникой и оборудованием, которое они заказывают. В настоящее время бойцы Украинской добровольческой армии, воюющие в составе одной из бригад ВСУ, забрали очередную партию оборудования и амуниции.

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Об этом сообщила пресс-служба городской службы Днепра.

Это два генератора, приборы ночного видения и тепловизоры, а также всего 120 комплектов шлемов, термобелья, берцов и формы. А еще – два грузовика высокой проходимости.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город продолжает увеличивать помощь ВСУ.

"Хочу пожелать ребятам, чтобы все это оборудование, которое передало территориальное общество Днепра, максимально эффективно было использовано на фронте. Мы будем и дальше это делать (поддерживать армейцев, – ред.). Не потому, что это мои друзья. А потому, что Украинский добровольческая армия, пожалуй, одна из наиболее эффективных частей наших Вооруженных Сил, наших защитников. Поэтому вместе с Победой. Мы всегда рядом", – сказал Борис Филатов, добавив, что его личная помощь воинам УГА продолжается еще с 2014 года.

Первый заместитель командующего УГА Сергей с позывным "Сокол" говорит: в нынешней войне техника нужна постоянно. Бойцы также комментируют: автомобили в хорошем состоянии, поэтому будут в помощь как в доставке грузов, так и перевозке личного состава.

"Хочу поблагодарить мэра Днепра Филатова и общину города за предоставленную технику. Она будет работать на донецком направлении – одном из самых тяжелых. Мы почти пол года принимаем участие в боевых действиях на южном фланге Бахмута. И дальше там работаем", – сказал "Сокол".