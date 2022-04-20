Благотворительный фонд Kiddo передал военным ВСУ и Нацгвардии средства тактической медицины из Швейцарии

Благотворительный фонд Kiddo передал военным ВСУ и Национальной гвардии Украины средства тактической медицины из Швейцарии на общую сумму около 22 тыс. швейцарских франков. Это наборы гелей, обезболивающих, компрессов и пластырей против ожогов, а также жгуты для остановки кровотечения.

Чтобы помочь благотворительному фонду Kiddo закупить все необходимое для наших защитников, средства можно отправлять по следующим реквизитам:

5169 3305 2300 1466 (карта оформлена на президента благотворительного фонда Kiddo Ермолаеву Анну Иннокентьевну).

Владельцы карт Монобанка могут помочь через вкладку "Благотворительность", выбрав фонд Kiddo. Также средства можно отправить через PayPal