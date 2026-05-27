Благодаря ремонту электротранспорта собственными силами Днепр экономит 50% средств

Для безопасных и стабильных перевозок жителей в Днепре продолжается обновление городского электротранспорта. Капитальные ремонты трамваев и троллейбусов осуществляют в Специализированной вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт". Благодаря наличию собственного оборудования и выполнению большинства работ силами предприятия город сокращает расходы на капремонты более чем вдвое. В Днепр также приезжают специалисты транспортной сферы из разных областей Украины, чтобы перенимать опыт ремонта и модернизации трамвайных тележек.

В течение 2026 года мастерская планирует провести капитальный ремонт 30 трамваев, 3 троллейбусов и 96 трамвайных тележек. Также один из троллейбусов оборудуют аккумуляторной батареей, что обеспечит автономное движение до 20 километров. Благодаря этому он сможет работать даже в периоды отключения электроэнергии.

Сейчас в вагоноремонтной мастерской одновременно ремонтируют 5 единиц подвижного состава – три пассажирских трамвая, грузовой вагон и троллейбус.

"Сегодня наша мастерская одновременно выполняет капитальные ремонты нескольких типов подвижного состава. Это не только пассажирские трамваи и троллейбусы, но и служебный транспорт, который обеспечивает работу предприятия. Ежемесячно мы также ремонтируем до 14 трамвайных тележек разных типов, тяговые двигатели, секции и другие узлы. Во время капитального ремонта пассажирский транспорт фактически проходит полное обновление – заменяем внутреннюю обшивку, сиденья, покрытие пола, устанавливаем современное LED-освещение и новую световую сигнализацию. После ремонта транспорт становится значительно комфортнее и для пассажиров, и для водителей", – рассказал начальник Специализированной вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт" Юрий Карнаушенко.

Отдельное направление работы – обновление служебного транспорта. Один из грузовых вагонов сейчас проходит комплексное восстановление кузова и несущей конструкции. После завершения ремонта его будут использовать для нужд ремонтно-строительного управления предприятия – перевозки материалов и технического оборудования.

Как отметил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко, мастерская занимается не только ремонтом, но и самостоятельным изготовлением отдельных деталей подвижного состава.

"Специализированная вагоноремонтная мастерская сегодня выполняет чрезвычайно важную работу для города. Многие детали и конструкции здесь не просто ремонтируют, а фактически изготавливают собственными силами. Это позволяет существенно экономить бюджетные средства и поддерживать подвижной состав в надлежащем состоянии даже в сложное военное время. Несмотря на кадровый дефицит и вызовы, связанные с войной, предприятие не останавливается и продолжает развиваться. Уже в ближайшее время на капитальный ремонт поставят еще один троллейбус, который обустроят системой автономного хода до 20 километров. Первый такой наши специалисты модернизировали в конце 2024 года, а в течение 2025-го он успешно прошел тестирование и показал хорошие результаты в работе на маршрутах. Это пример того, как коммунальное предприятие внедряет современные решения собственными силами", – отметил Александр Лещенко.