Безопасные вопросы и ситуация с переселенцами: в Днепре госпожа посол США Бринк встретилась с руководителем Лисаком и Филатовым

6 февраля в Днепре состоялась встреча руководителя Днепрова Сергея Лысака и мэра Бориса Филатова с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. За свою дипломатическую карьеру она уже бывала в Днепре. Но это ее первый визит именно в регионы.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Основными темами беседы стали вопросы безопасности, последствия российских обстрелов и ситуация с переселенцами. В общем, как город переживает вызовы полномасштабной войны.

"Для нас эта встреча была особенной, в том числе и тем, что американский Гранд-Рэпидс, в прошлом году официально объявивший о дружбе с Днепром, является родным городом для госпожи Бринк", – отметил Борис Филатов.

Встреча была проведена в неформальных условиях.

"Разговор откровенный. Рассказал, чем живут наша область и ее жители. Об отражении, которое оставляет здесь война. И о том, какие мужественные люди противостоят российскому террору. Как вот герои-энергетики", – добавил Сергей Лисак.

Сама госпожа посол Бринк отметила, что для нее честь впервые с 2016 года посетить Днепр: "Я увидела прекрасный город с сильными и выносливыми людьми. Очень рада, что у Днепра есть особые отношения с моим родным городом Гранд-Рэпидс, что в штате Мичиган. Спасибо за трогательный визит", – сказала она.