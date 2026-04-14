Безопасность на дорогах Днепра: в городе установили еще 82 камеры видеонаблюдения и расширяют систему физической защиты

По поручению городского головы Бориса Филатова в Днепре продолжается системная работа над повышением безопасности дорожного движения. В рамках развития городской инфраструктуры безопасности в городе продолжают расширять систему видеомониторинга. В частности, на 14 перекрестках с наиболее сложной организацией движения и повышенным уровнем нарушений установили еще 82 камеры видеонаблюдения. Это решение имеет целью повысить уровень безопасности на дорогах и уменьшить количество аварийных ситуаций.

Видео дня

Как отметила представитель Ситуационного центра Днепра Татьяна Мирошниченко, дополнительные камеры позволяют правоохранителям анализировать транспортные потоки и оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки. Она подчеркнула, что такая система направлена на снижение аварийности на наиболее загруженных участках города. В случае дорожно-транспортного происшествия жители могут обратиться в Ситуационный центр Днепровского городского совета и получить запись с камер бесплатно. Сделать это можно несколькими способами: найти страницы центра в Facebook и Instagram и заполнить соответствующую Google-форму или воспользоваться Telegram-ботом "Save City Dnipro". Видео хранится в течение 30 суток, а ответ заявитель получает в течение пяти рабочих дней. Также запись с камер можно получить через специальные Google-формы для физических и юридических лиц. Отдельно отмечается, что с начала года уже обработано 624 запроса на получение записей с камер видеонаблюдения.

Параллельно в городе внедряют и физические средства повышения безопасности на дорогах. По словам начальника производственного отдела КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского городского совета Михаила Солярчина, в прошлом году на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Василия Сухомлинского установили делиниаторы, которые физически дублируют дорожную разметку. Это было сделано из-за частых нарушений, когда водители с крайней правой полосы двигались прямо, создавая аварийные ситуации. Установленные элементы позволили уменьшить количество таких нарушений. Он также сообщил, что специалисты постоянно анализируют наиболее загруженные и опасные участки города. В планах на 2026 год – установление делиниаторов на перекрестках улицы Святослава Храброго с улицами Короленко и Исполкомовской, а также дальнейшее обследование других локаций для возможного внедрения подобных решений.

Несмотря на усиление технического контроля, статистика свидетельствует о необходимости повышения дисциплины среди водителей. По данным патрульной полиции, с начала года в Днепре произошло 24 ДТП из-за несоблюдения сигналов светофора, в которых травмировались 19 человек.

Инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко отметила, что городские службы совместно с городским головой Борисом Филатовым продолжают работу над повышением безопасности движения, однако решающим фактором остается ответственность самих водителей. Она отметила, что самой частой причиной ДТП на перекрестках является проезд на запрещающий сигнал светофора. Условия интенсивного трафика, по ее словам, требуют максимальной внимательности и строгого соблюдения правил дорожного движения. Отдельно она подчеркнула, что во время стабилизационных отключений светофоров регулирование осуществляют патрульные, и их сигналы имеют наивысший приоритет. Также важную роль в установлении обстоятельств ДТП играет система "Безопасный город", поскольку видеозаписи помогают точно воспроизвести события, определить виновников и проверить показания участников и свидетелей.