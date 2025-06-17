Безбарьерный Днепр: на улице Муслима Магомаева продолжается ремонт

В Соборном районе Днепра начался текущий средний ремонт дорожного и тротуарного покрытия на улице Муслима Магомаева. Проект направлен на обновление дорожного полотна и значительное улучшение условий безбарьерности для людей с ограниченными возможностями.

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Заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов сообщил, что сейчас на улице наблюдаются значительные перепады высот и ямы. В рамках ремонтных работ пешеходную зону обустраивают вдоль жилой застройки из тротуарной и тактильной плитки общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров с учетом требований инклюзивности. Предусмотрено снижение бордюрного камня до уровня проезжей части, укладка тактильной плитки и вымощение поверхностей новой плиткой с зонированием. Также планируется ремонт асфальтового покрытия общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

Данная транспортная артерия является важной для соединения центральной части города с Соборным районом. Ремонтные работы на улице Муслима Магомаева соединят прошлогодние работы на Соборной площади с площадью Шевченко, которая была реконструирована в 2020 году. Кроме того, это станет продолжением первого безбарьерного маршрута, который проляжет по проспекту Дмитрия Яворницкого.

Коробов отметил, что первая часть уже готовится под укладку нового асфальтного покрытия, а также активно ведутся тротуарные работы. Участок от улицы Дмитрия Донцова до улицы Ивана Акинфиева планируют полностью завершить в течение текущей недели. В целом ремонт на улице Муслима Магомаева должен быть закончен в первой половине июля.

Начальник участка Михаил Небрат сообщил, что сейчас происходит фрезерование асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем будет подготовлено основание и уложен асфальтобетонный слой. На работах задействовано восемь единиц техники и около двадцати работников.

Местная жительница Елена выразила благодарность за масштабный ремонт, отметив, что ранее всегда происходил ремонт лишь отдельных участков. Она подчеркнула чрезвычайную важность того, что работы ведутся с учетом потребностей людей с инвалидностью.