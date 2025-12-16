Бесплатная психологическая помощь: в Днепре работают пять центров ментального здоровья

В Днепре создан комплексный подход к ментальному здоровью горожан. Для этого на базе городских больниц работают 5 центров ментального здоровья.

Один из них 1 января 2025 года начал работу в Соборном районе. С тех пор к специалистам центра обратилось уже около 20 тысяч горожан, которые нуждались в психологической поддержке.

"Вообще нашей психиатрической службе уже более 70 лет. Однако, учитывая ситуацию с психологическим и психическим здоровьем горожан в нынешнее время, мы переформатировали свою работу. Сейчас у нас работают 8 мультидисциплинарных команд и 2 мобильные мультидисциплинарные бригады. В каждой – врач-психиатр, психолог или психотерапевт, медицинская сестра и социальный работник.

Сейчас большинство людей, которые к нам обращаются, имеют расстройства из-за ситуации в стране. В начале войны люди справлялись самостоятельно, однако сейчас они уже нуждаются в помощи. Ведь за почти 4 года войны организм исчерпал все силы на самостоятельное преодоление стресса. Также часто обращаются горожане, у кого на войне без вести пропали родные, или те, у кого мобилизовали кого-то из семьи. Для людей это психологически тяжело.

Работаем не только с днепрянами, но и с гостями города (ВПО). Они не понимают, что им делать, потому что не имеют жилья, не имеют финансов и нет понимания о будущем. Мы ищем подход к каждому пациенту, чтобы максимально помочь ему решить психологические проблемы. По результатам работы за 2025 год наш Центр ментального здоровья имеет лучшие показатели (в том числе финансовые) среди всех Центров ментального здоровья Украины", — отметила заведующая Центра ментального (психического) здоровья Виктория.

Каждый центр ментального здоровья в Днепре оборудован кабинетами врачей-психиатров, психологов и психотерапевтов, комнатами для групповых занятий, манипуляционным кабинетом и комнатой для детей-подростков.

Врачи говорят, что сейчас за психологической помощью чаще обращаются люди от 35 до 50 лет. Однако особого внимания требуют дети и подростки. С ними работает Юлия. Ее 12-летний стаж психолога помогает найти подход к любому ребенку.

"Дети от 3 лет обычно нуждаются в диагностике интеллектуального развития для дальнейшей программы обучения или проработки определенных страхов. Подростки приходят со стрессом, тревожностью и волнениями из-за войны. Я работаю с ними как индивидуально, так и во время групповых занятий. На них подростки видят, что не только у них такие проблемы и более охотно делятся своими переживаниями. Это позволяет снизить их напряжение и показать, что они не одни в этом мире. Отдельно работаем с родителями подростков, ведь детско-родительская терапия дает необходимые положительные результаты", — говорит клинический психолог Юлия.

Получить бесплатную психологическую помощь в Днепре горожане могут и у семейных врачей, с которыми заключили декларацию. При необходимости он может предоставить консультацию, назначить лечение или направить к другому специалисту.

Обратиться за консультацией можно к специалистам любого центра ментального здоровья в Днепре. Адреса и номера телефонов указаны на фото.