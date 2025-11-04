Апелляционный суд уже в пятый раз перенес заседание по делу депутата-'слуги' Свердлина, подозреваемого в афере на 500 га госземли

Киевский апелляционный суд месяцами не может принять решение о залоге для депутата Днепровского горсовета от "Слуги народа" Дмитрия Свердлина, которого подозревают в схеме хищения госземель на 25 млн грн. Генпрокуратура оспаривает "смешной" залог, но дело стоит на месте.

Видео дня

Депутата Днепровского городского совета от "Слуги народа" Дмитрия Свердлина подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли на сумму более 25 миллионов гривен. Печерский районный суд Киева определил для него залог в 605,6 тысячи гривен. Это в 40 раз меньше, чем сумма возможного ущерба государству.

Генеральная прокуратура обжалует это решение, требуя 6 миллионов гривен залога. Однако Киевский апелляционный суд уже несколько месяцев не может принять окончательное решение, постоянно перенося заседания.

Как суд тянет с решением

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры с сентября 2025 года. Заседания назначались 18 и 30 сентября, потом на 8 октября, но решения до сих пор нет.

Показательно, что 8 октября суд только истребовал материалы из Печерского райсуда, хотя до этого уже проводилось два заседания. Только после публикаций в СМИ и журналистских запросов о движении дела оно снова появилось в расписании суда.

Журналисты обращались в Киевский апелляционный суд с запросом, когда же будет рассмотрена жалоба прокуратуры. В последнем ответе суда от 27 октября говорится, что информации о датах рассмотрения или переносе заседаний по делу нет.

"Киевский апелляционный суд отказывает в части удовлетворения Вашего запроса о предоставлении информации о сроках завершения рассмотрения апелляционной жалобы, поскольку такой информацией не обладает", — говорится в ответе суда.

В документе также отмечено, что "вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом запрещаются". Фактически суд расценил журналистский запрос как возможное давление на судей.

Согласно расписанию заседаний, 6 ноября Киевский апелляционный суд в очередной раз планирует попытаться решить, увеличивать ли размер залога для депутата Свердлина.

Такая ситуация выглядит особенно странной, когда речь идет о деле, где фигурирует депутат от правящей партии и масштабное хищение государственного имущества. С одной стороны, целый Офис Генерального прокурора оспаривает слишком мягкую меру пресечения, а с другой, якобы независимый апелляционный суд месяцами не может принять решение.

Что за история с залогом

Печерский районный суд Киева в августе 2025 года определил для Дмитрия Свердлина залог в 605,6 тысяч гривен. Прокуратура требовала 6 миллионов гривен, обосновывая это масштабами дела и возможными убытками государству на сумму более 25 миллионов гривен.

Суд объяснил почему назначил такой небольшой залог, потому что официально у Свердлина якобы нет денег заплатить больше. Судья сослался на "имущественное и семейное положение подозреваемого". Действительно, согласно декларации, депутат оформил квартиру на отца, а машину на жену. Адвокат депутата даже просил о личном обязательстве вместо залога!

По условиям суда, Свердлин должен был сдать загранпаспорт, не покидать пределы Украины и не контактировать со свидетелями, в частности работниками Госгеокадастра. В то же время сам депутат продолжает работать в этом ведомстве, где, по данным следствия, хранятся документы по делу.

Напомним, что именно когда Свердлин возглавлял управление Госгеокадастра, могли быть подписаны более 100 приказов, которые позволили передать государственные земли в частную собственность через фиктивные схемы. Земельные участки оформляли на подставных лиц, после чего быстро перепродавали.

Вместе со Свердлиным подозревают еще трех бывших должностных лиц — Александра Овсюка, Владимира Гавриленко и Романа Лещенко. Всем фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Дело Свердлина можно считать показательным, потому что несмотря на громкие подозрения и миллионные убытки, суды затягивают рассмотрение, а ключевой фигурант продолжает работать в системе, где и получил подозрение за коррупционные злоупотребления. Возникают вопросы: почему суд первой инстанции проявил такую снисходительность к депутату? Почему прокуратура так долго не может добиться от апелляционного суда решения о пересмотре условий залога и почему подозреваемый, которому запрещено контактировать со свидетелями, до сих пор работает в структуре, где все это произошло? Похоже, история с депутатом Свердлиным иллюстрирует типичную для украинского правосудия ситуацию, когда суды "пережидают", пока утихнет медийная огласка по делам топ-коррупционеров, СМИ прекратят следовать за делом, чтобы уже в относительных "тишине и покое" выносить любые решения, не переживая, что из-за них возникнет общественное осуждение.