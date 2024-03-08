18-метровый флаг Украины и вышиванка: в Днепре украсили памятник Тарасу Шевченко

В парке им. Шевченко в Днепре ко дню рождения Кобзаря организовали культурно-патриотическое мероприятие. По этому случаю памятник Тарасу Шевченко украсили большим 18-метровым флагом Украины. После этого последовала праздничная программа с выступлениями творческих коллектив, декламированием стихов известного поэта.

Об этом сообщил городской совет Днепра.

Днепрянке Софии шестнадцать лет. Она приняла участие в концерте, посвященном дню рождения Тараса Шевченко.

"Мы с коллективом "Маэстро" спели несколько украинских песен. Сейчас мне важно показывать свою украинскую идентичность и такие мероприятия – классный случай. Биографию Кобзаря начала исследовать после того, как приняла участие в школьных олимпиадах. А они были названы в честь Тараса Григорьевича. У него была сверхтяжёлая судьба, но он творил. Развивал украинскую культуру, несмотря на запреты", – рассказала девушка.

Наряду с одним из самых больших в мире памятников писателю декламировали и самые известные произведения поэта, играли музыки.

"Удовольствие играть сегодня здесь. У величественного Кобзаря. Ведь нужно продвигать нашу культуру, потому что за это борются наши защитники и защитницы", – говорит Роман Корсаков, заместитель директора КПК "Арттерритория" ДМР.

Во время акции на памятнике Кобзарю сидели голуби. Наверное, тоже заслушались мелодичные украинские песни и стихи Шевченко.

Такая мера в честь дня рождения Т. Г. Шевченко в Днепре уже традиция. "Как только парк Шевченко стал на баланс КП "Городская инфраструктура", решили проводить такие празднования. Тем более – здесь есть памятник поэту, один из самых высоких в мире. Сегодня в руке Кобзарь держит 18-метровый украинский флаг, украсили также и постамент – вышиванку.

Шевченко – один из самых известных на весь мир поэтов, сражавшихся за украинскую нацию. Мы должны это помнить, особенно во время полномасштабного вторжения РФ", – подытожил Алексей Тесля, директор КП "Городская инфраструктура" ДМР.