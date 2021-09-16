В Черкассах депутаты бесплатно выделили землю соратнику мэра под таунхаусы

Депутаты Черкасского горсовета 16 сентября разрешили начать разработку документации по землеустройству участка под застройку таунхаусов. Его получил Виталий Чен, которого называют соратником мэра города Анатолия Бондаренко.

Решение поддержали 25 депутатов от всех фракций, кроме "Голоса", пишет местное издание "18000". Также воздержались от голосования некоторые депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє".

Издание подчеркивает, что депутатам прямо озвучили намерения касательно земли, однако на ход голосования это не повлияло.

Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Циолковского.

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Отмечается, что Чен вместе с бизнес-партнерами строит в Сосновке коммерческие таунхаусы.

Напомним, что год назад произошел скандал вокруг ремонта дорог в Черкассах. Чиновников ОГА тогда обвиняли в вымогательстве 10-процентного отката от госзаказов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отменил запрет на строительство многоэтажных жилых домов в селах с населением свыше 1 тысячи человек. Решение было вынесено 1 сентября.