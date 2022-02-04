В Черкассах провели эксперимент, может ли пробраться "минер" в школу. Видео провокации

В Черкассах провели эксперимент, насколько возможно постороннему лицу проникнуть в учебные заведения для "заминирования" здания. В частности, это удалось сделать в одном из трех объектов.

Соответствующее видео показали в новом выпуске шоу "Провокация" на канале ВИККА. Ведущий Валентин Чернявский лично проверил состояние безопасности в черкасских школах.

Так, в первой из школ "провокатор" не смог пройти по помещению школы самостоятельно, его сопровождал охранник, ни на миг не оставивший мужчину без присмотра. Единственным "минусом" Чернявский назвал то, что в это время на входе в заведение остался его товарищ, который с легкостью мог оставить там сумку с опасным содержимым. Однако в целом безопасность в этой школе на высоком уровне, заключил ведущий.

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В другом заведении женщина на проходной с опаской отнеслась к просьбе оставить возле ее рабочего места сумку и потребовала, как можно скорее забрать ее.

"Сумку я смог оставить, но мне кажется, что эта милая женщина буквально через несколько минут подняла бы такой скандал, и вызвала бы минеров", – подытожил "провокатор".

В конце концов, ведущий пришел в колледж, где с легкостью смог зайти на территорию заведения, пройти по коридорам в кабинет директора и оставить сумку в незаметном месте. Его никто не видел и никто не остановил. Директор заведения пообещал разобраться в этом вопросе и лучше следить за безопасностью.

Напомним: в январе в Черкассах департамент образования и гуманитарной политики горсовета рекомендовал администрациям школ ввести дистанционное обучение из-за частых сообщений о "заминировании". Это произошло 17 января, в четвертый учебный день подряд, когда поступали сообщения о якобы заминировании школ в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 января неизвестный сообщил о заминировании всех школ в Черкассах. В своем письме аноним рассказал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец".