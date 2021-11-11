"Провокация" в Черкассах нашла первого "беременного" мужчину: в чем дело

В новом выпуске шоу "Провокация" Валентин Чернявский собирал подписи за повышение цены в троллейбусах, подкупал простых людей, узнавал тайны кровавых денег и нашел первого в мире "беременного" мужчину. Новые шутки ведущего поднимут настроение самым ярым критикам.

Очередная "Провокация" опубликована в Youtube "ВИККА – Черкассы / Новости". Чернявский ошеломлял людей и заставлял их улыбаться прямо на улице. Так ведущий развеселил, например, первого "беременного" мужчину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Встречному прохожему он рассказывает, что гость не пришел в прямой эфир и просит подыграть, мужчина соглашается, однако еще не знает, какой разговор его ждет. Чернявский называет его Александром Сергеевичем и уверяет, что вопрос – о детях.

"Это первый человек не то, что в Черкассах, а в мире, забеременевшем ради 1 млн долларов. Скажите, пожалуйста, как сейчас происходит у вас беременность?" – спросил на камеру ведущий.

Ошеломленный мужчина громко рассмеялся и ушел.

Другая прохожая, попавшая в "прямой эфир", оказалась с большим чувством юмора и решила подыграть Чернявскому. Для этого она стала Светланой Петровной, работающей на химическом заводе и в 28 лет выглядящей, мягко говоря, немного старше.

Что из этого вышло, смотрите в новой "Провокации"