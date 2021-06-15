Виды катализаторов: что важно знать автомобилистам

Каталитический нейтрализатор — это гарантия снижения количества выброса вредоносных веществ в атмосферу, выделяемых при сгорании топлива. Он, как и любая автомобильная деталь, имеет свойство изнашиваться, выходить из строя.

Купить новый катализатор по карману не каждому автомобилисту. Как вариант, использованный нейтрализатор можна всегда выгодно продать по хорошей цене через онлайн площадку AutoCatalystMarket.com, где представлен самый большой электронный каталог катализаторов в Украине. А вырученные деньги добавить для покупки новой детали. Чтобы понять, какой вид катализатора более надежный, разберем отличительные особенности каждого из видов.

Видео дня

Химические — анамегаторы топлива

Химические катализаторы вмонтированы на многих моделях иномарок. Получили название присадок, поскольку их основная задача — улучшить характеристики топлива, масла, повысить износостойкость автомобильных узлов. Такой катализатор способствует практически полному сгоранию топлива, минимизируя его токсичность.

Лучшими вариантами считаются Т-4, Т-6.

Но химический нейтрализатор имеет существенный недостаток — ограниченный срок службы. Как следствие — частая замена, дополнительные денежные затраты.

Магнитострикционные — изменение физических свойств топлива

Хоть они и существуют еще с прошлого века, признания среди автомобилистов так и не завоевали. Принцип их работы заключается в том, что молекулы топлива могут присоединить к себе максимальное количество кислорода, а значит, увеличить полноту сгорания и количество выделяемого тепла. При этом химический состав топлива не меняется.

Устанавливается магнитострикционный катализатор перед карбюратором или инжектором, при этом топливный шланг отсоединяется. По окончанию установки катализатора шланг крепится обратно. В больших дизельных двигателей одним катализатором не обойтись. Придется ставить по одному перед форсунками, еще один перед насосом высокого давления.

Популярные сотовые из металла и или керамики

Корпус нейтрализатора состоит из 2 блоков, покрытых тонким слоем драгметаллов платиновой группы. Каждый из блоков имеет множество отверстий, визуально напоминающих соты, откуда и такое название.

Принцип работы состоит из 3 этапов:

Восстановление. Драгметаллы на первом блоке снижают количество выбросов NO, разделяя их на молекулы азота и кислорода. Окисление. Во втором блоке снижается количество выброса углеводорода, окиси углерода. Выходит обычный углекислый газ. Контроль работы нейтрализатора кислородными датчиками. Датчики проверяют работу, состав потока газов. Дают сигнал бортовому компьютеру, если внести изменения в систему впрыска.

Монтируются между глушителем и мотором.

Керамические катализаторы считаются самыми доступными по цене, но по надежности существенно уступают металлическим. Несмотря на это, именно на керамике многие автомобилисты останавливают свой выбор.