В Украине становится больше ДТП с участием детей

За восемь месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Украине произошло на 7% больше аварий, в которых травмировались или погибли дети – более 2,6 тыс.

Всего с января по август текущего года в таких дорожно-транспортных происшествиях 116 детей погибли и более 3 тысяч детей получили травмы. Об этом сообщает сервис Опендатабот.

В последние три года неизменным лидером по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными, детьми остается Львовская область. За 8 месяцев 2023 года на Львовщине произошло 275 таких ДТП — на 12% больше аналогичного периода 2021 года. Это 10% общего количества таких ДТП по стране. Второе и третье место занимают Днепропетровская (208) и Киевская (198) области.

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Также стоит отметить, что в 2023-м существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, которые случились именно по вине детей - 433 таких инцидентов за восемь месяцев. Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2021 года. В таких авариях в текущем году уже погибли 14 детей, а еще 514 получили травмы. К слову, последний показатель в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года.

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