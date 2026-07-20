В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест для водителей

Тема порядка проезда перекрестков всегда встречается в тестах на знание ПДД. Каждый водитель должен знать ее наизусть, ведь во время передвижения по городу ежедневно несколько раз преодолевает пересечения дорог. А как у вас со знанием соответствующих правил?

Видео дня

Проверьте себя с помощью задания, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам нужно посмотреть на перекресток, где встретились белый легковой автомобиль, желтый грузовик и трамвай, которые все едут прямо и траектории которых пересекаются. Вопрос здесь звучит так: в каком порядке транспортные средства проедут изображенный перекресток? Вот варианты ответа, среди которых нужно выбрать правильный:

грузовик, белый легковой автомобиль, трамвай; грузовой автомобиль, трамвай, белый автомобиль; трамвай, белый автомобиль, грузовик; трамвай, грузовой автомобиль, белый; белый автомобиль, грузовик, трамвай; белый автомобиль, трамвай, грузовой автомобиль.

Как всегда, первое, на что мы обращаем внимание, подъезжая к любому перекрестку, – это то, является ли он регулируемым. Наш перекресток не оборудован светофорами, а значит, он регулируемым не является. Но здесь есть дорожные знаки, которые и помогут определить правильный порядок разъезда.

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Мы видим в кадре знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Они указывают на то, что все участники этой ситуации находятся на равнозначных дорогах, поскольку все они движутся по второстепенной.

А дальше все довольно просто. Если дороги равнозначны, значит, трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения. Это на самом деле очень простое правило, которое нужно постоянно держать в голове. Итак, трамвай проезжает первым.

Осталось разобраться с легковым автомобилем и грузовиком. Поскольку водители находятся на равнозначных дорогах, им поможет разъехаться правило препятствия справа. Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель грузового автомобиля, который как раз и является препятствием с правой стороны для водителя белого автомобиля.

Вот и все – мы определили правильный порядок разъезда: первым проедет трамвай, далее грузовой автомобиль, а последним тронется легковой автомобиль. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил, которые помогут определить допустимую траекторию разворота.

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