В Днепре водитель Porsche сбил людей на переходе. Фото и видео

В Днепре водитель Porsche Cayenne наехал на людей, которые переходили дорогу в специальном месте. В результате ДТП пострадали двое, их доставили в больницу.

Об этом сообщает Информатор. Происшествие случилось около 14:30 на Сачевом переулке.

"По предварительной информации от полиции, водитель ехал на большой скорости со стороны улицы Курчатова. В этот момент по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель наехал на них, а затем зацепил еще две машины: Kиa и "Газель". По словам патрульных, вероятно, что человек пьян, поскольку от него исходил запах перегара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. На официальном сайте полиции пока информации о ДТП нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом в субботу, 15 мая, произошло ДТП с участием автомобилей "Жигули" и "Газель". На месте ДТП погибли два человека.