Технологии для безопасности: выбираем летние шины Nokian Tyres

Несмотря на календарь, весна еще не вступила в свои права, но задуматься о новом комплекте летних шин самое время.

АвтоОбоз изучал широкий ассортимент летних шин компании Nokian Tyres и технологии, используемые финским производителем.

Индикатор DSI

Прежде чем отправляться на шиномонтаж необходимо трезво оценить, готов ли ваш комплект шин к предстоящему теплому сезону. Если у вас шины от Nokian Tyres, то сделать это не составит труда, ведь на каждой из них есть уникальный индикатор износа шины DSI (Driving Safety Indicator). Он позволяет быстро и без каких-либо инструментов проверить остаточную глубину протектора.

Индикатор DSI расположен на центральной части протектора и представляет собой цифру, показывающую его остаточную глубину в миллиметрах. Согласно ПДД Украины, минимально разрешенный остаток глубины протектора шин для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн составляет 1,6 мм. Однако, в реальных условиях мы рекомендуем поменять шины, как только исчезнет последняя цифра 4.

Дополнительно к индикатору безопасности вождения DSI, запатентованному компанией Nokian Tyres, шины также имеют индикатор аквапланирования. Символ в виде капли воды исчезает, когда остаточная глубина протектора становится меньше 4 мм, что указывает на повышенный риск аквапланирования – шина может не справиться с отводом воды из пятна контакта при сильном ливне.

Состояние и износ

Убедившись, что цифра 4 на протекторе еще видна, необходимо проверить общее состояние шины на наличие видимых повреждений, трещин или "залысин". Кроме того, следует убедиться, что износ шин равномерный. В противном случае стоит провести регулировку развала-схождения и убедиться в исправности подвески.

Информационная зона

Еще одной причиной износа может быть неправильное давление в шинах. Рекомендуется проверять давление перед дальними поездками, после длительного простоя автомобиля, а также при резких перепадах температуры. Информационная зона на боковине шин Nokian Tyres предоставляет возможность записи правильного давления в шине при ее замене.

Техника и технологии

В ассортименте шин Nokian Tyres каждый автолюбитель сможет найти необходимую ему модель для конкретного автомобиля. Специалисты компании проводят огромное количество времени в лабораториях и на тестовых полигонах, чтобы шины соответствовали постоянно растущим требованиям к безопасности, комфорту и экологичности.

Так, скоростная Nokian Hakka Black 2 адресована активным водителям. Она обеспечивает предсказуемость как при движении по прямой, так и при маневрировании на высокой скорости. Используемая в ее конструкции технология Dynamic Grip позволяет шине адаптироваться к неровностям поверхности и быстро реагировать на маневры в любых дорожных и погодных условиях.

Еще одна премиальная модель Nokian Hakka Blue 2 позволяет сохранить контроль над машиной на мокрой дороге, предотвращая аквапланирование даже в сильный дождь. Для этого в ее конструкции используются водоотводящие канавки Dry Touch 2. Они эффективно удаляют влагу из пятна контакта, отводя воду в широкие главные канавки, форма ламелей гарантирует стабильный уровень по мере износа шины.

Шины Nokian Hakka Green 3 – оптимальный выбор для компактного городского автомобиля. Эта шина обладает низким сопротивлением качению, что позволяет экономить топливо. Кроме того, износостойкость этой модели на 35% выше, чем у предшественницы Nokian Hakka Green 2. Это значит, что шины смогут служить на целый сезон дольше. В зависимости от стиля вождения это увеличивает срок эксплуатации на один летний сезон или приблизительно на 10 тысяч км пробега.

И здесь не обошлось без особых технологий Nokian Tyres. Для новинки разработаны новый асимметричный рисунок протектора Triple Zone, позволяющий лучше отводить воду из пятна контакта и специальная резиновая смесь Hakka Green Hybrid, которая адаптируется к погодным условиям, обеспечивая сцепление и управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге.

Для SUV и внедорожников

Количество кроссоверов и внедорожников растет с каждым годом, поэтому компания Nokian Tyres придает особое внимание продукции для этой категории автомобилей.

Владельцы мощных и скоростных внедорожников смогут воспользоваться всеми преимуществами и технологиями, используемыми в моделях Nokian Hakka Blue 2 и Hakka Black 2, так как для машин этой категории компания предлагает специальные версии SUV. Ключевым отличием таких шин является использование сверхпрочных арамидных волокон, защищающих боковины от проколов и порезов. При наезде на бордюр или выбоину на дороге технология Nokian Aramid Sidewalls сохранит целостность шины и обеспечит безопасность.

Не забыты владельцы пикапов и любители отправиться на встречу приключениям в дебри дикой природы. В частности, для пикапов специалисты компании разработали семейство шин Nokian Rotiiva, которое представлено несколькими моделями, в том числе с достаточно агрессивным рисунком протектора.

Покорителям бездорожья адресована модель Rockproof с ярко выраженным внедорожным рисунком, позволяющим крепко цепляться за грунт и проехать там, где другие увязнут на подступах. Кроме того, за счет мощной конструкции с усиленными арамидными волокнами боковинами, специальной резиново смеси и так называемым "удалителям камней" эти шины справятся с любыми препятствиями на своем пути.

Забота о покупателях

Автолюбители, которые приобретают продукцию Nokian Tyres в шинных центрах Vianor, смогут воспользоваться преимуществами расширенной Hakka-гарантии: если вы случайно повредили шину, ее бесплатно отремонтируют или заменят на новую в течении года с момента покупки. Учитывая состояние наших дорог, дополнительная страховка точно не повредит.

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