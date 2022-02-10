Своевременная замена ламп повысит безопасность на дороге

Фары играют важную роль в обеспечении безопасности движения, особенно в темное время суток и в сложных метеорологических условиях. Чтобы улучшить освещение дороги, некоторые автовладельцы прибегают к радикальным, подчас опасным шагам: установке газоразрядных ламп, замене рефлекторов на линзы и т.д.

Такие действия могут негативно повлиять на безопасность движения, при этом вмешательство в конструкцию светотехники официально запрещено украинским законодательством, рассказывают специалисты компании Bosch. Самый простой путь улучшить качество освещения дороги – приобрести и установить новые лампы.

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Причины ухудшения автомобильного освещения

Качество освещения дороги становится хуже по нескольким причинам. В их числе старые или некачественные лампы, помутнение стекла, загрязнение на внутренних поверхностях фары, неправильный луч фар и так далее. Например, пыль попадает внутрь фары, смешивается там с конденсатом и создает слой грязи на внутренней поверхности, от которого непросто избавиться. Пластиковый колпак фары теряет прозрачность из-за микро-царапин и помутнения пластика в результате ультрафиолетового облучения. К неправильному лучу фар могут привести "кустарные" ксеноновые или LЕD-лампы с неподходящей архитектурой, не сочетающейся с геометрией оптического элемента фары. Вместо тусклых ламп стоит установить современные, с повышенной светоотдачей типа +120%/+150%.

Запасной комплект ламп

Поскольку нити накала изнашиваются со временем, рекомендуется менять лампы в среднем каждые два года. Автомобильные лампы накаливания следует менять парно, независимо производится ли замена самим водителем или в мастерской. Если одна лампа вышла из строя, то вероятно снижение светотехнических характеристик и второй лампы. Таким образом, замена двух ламп сразу не только проще, но и экономичнее. К тому же меняя две лампы в одно время, можно исключить асимметрию освещения, которая может повлиять на эстетику транспортного средства и удобство других участников дорожного движения.

В случае выхода из строя лампы накаливания коробка с запасными лампами – лучшее и быстрое решение. Комплект сменных ламп доступен как в мини-формате, так и в виде большой коробки с практически всеми сменными лампочками.

Помните, что правильная работа световых приборов обеспечивает хорошую видимость для всех участников движения и делает езду безопасной в любое время суток и времени года.

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