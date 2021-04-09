Стеклоочистители: когда менять и на что обратить внимание?

Накануне сезона весенних ливней в целях безопасности следует оценить состояние щеток.

Эксперты компании Bosch рассказали АвтоОбозу, что нужно делать, чтобы щетки стеклоочистителя обеспечивали хорошее качество очистки стекла на долгое время.

Весна – время не только для сезонной замены резины, но и профилактического осмотра стеклоочистителей. Зимой им приходилось работать в непростых условиях. Мороз, обледенение стекла, дождь, грязь негативно повлияли как на резиновые компоненты, так и на конструкцию и крепления.

Визуальный осмотр

Зимой дворникам приходится работать в экстремальных условиях. Мороз, обледенение стекла, дождь, грязь негативно воздействуют как на резиновые компоненты, так и на конструкцию и крепления стеклоочистителей. Поэтому после зимы и перед сезоном весенних ливней следует провести осмотр и оценить состояние щеток.

Как оценить состояние щеток bosch.ua

Обратить внимание следует на:

Состояние каркаса – нет ли коррозии металла, особенно на стыках и креплениях.

Резиновую кромку – нет ли трещин, разрывов и других повреждений. Особенно внимательно проверьте наличие закругленных краев, которые препятствуют контакту щетки стеклоочистителя с лобовым стеклом, снижая качество очистки.

Равномерность прилегания щетки – изношенный или поврежденный "дворник" не будет точно соответствовать форме лобового стекла, оставляя неочищенные зоны на стекле.

Рычаг – убедитесь, что щетка надежно установлена ​​на держателе стеклоочистителя.

Как добиться отличных результатов очистки

Регулярное обслуживание щеток стеклоочистителей поможет обеспечить максимальную видимость, а, значит, вашу безопасность на дороге.

Регулярно очищайте лобовое стекло и резинки "дворников". Не ленитесь мыть стекла авто, например, во время заправки на АЗС, особенно зимой и в межсезонье, - периоды наиболее интенсивного загрязнения.

Используйте качественный омыватель. Регулярно проверяйте уровень жидкости для очистки лобового стекла и всегда соблюдайте указанную пропорцию смеси.

Следите за состоянием щеток и соблюдайте регламент замены. Лучше всего менять дворники до и после каждого зимнего сезона, не реже одного раза в год.

Удаляйте листья и грязь со стекла. Не включайте "дворники", если на их пути есть листья или грязь, которые могут повредить резину стеклоочистителя.

Не позволяйте "дворникам" работают "на сухую". Трение резины о стекло оказывает существенное сопротивление приводу, вызывая его повышенный износ, но главное – стирает рабочие кромки резинки. Выбирайте режим работы стеклоочистителей в соответствии с интенсивностью дождя.

Никогда не используйте "дворники" для удаления льда или инея с лобового стекла. Вместо этого используйте скребок либо обогрев стекла, чтобы растопить снег и лед.

Выбирайте правильные щетки. Всегда придерживайтесь размеров, рекомендованных заводом-изготовителем вашего автомобиля. В случае, если щетка будет длиннее, чем штатная, это может грозить тем, что при работе они будут цепляться друг за друга. А если же щетка будет короткой, то сократит область обзора для водителя и пассажиров, что не только некомфортно, но и небезопасно.

Как решить основные проблемы в работе дворников

Несмотря на оптимальное техническое обслуживание и регулярную замену щеток стеклоочистителей, результаты очистки оставляет желать лучшего? Причин может быть несколько.

Как решить основные проблемы в работе дворников bosch.ua

Осмотр или установка нового комплекта щеток стеклоочистителя – простой, недорогой, но критически важный пункт весеннего обслуживания автомобиля. Выполняйте его и будьте в безопасности в любую погоду!

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