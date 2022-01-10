Безопасное вождение зимой: как не попасть в ДТП

Приход в Украину настоящей зимы с обильными снегопадами и морозами может стать причиной многочисленных аварий на дорогах. Чтобы быть готовым к ненастью в компании Nokian Tyres подготовили свои рекомендации для автомобилистов.

В случае предсказуемого снежного коллапса в городе лучше воспользоваться услугами общественного транспорта. Иначе стоит приготовиться к сильным пробкам и удостовериться, что топлива в автомобиле хватит на несколько часов работы двигателя.

Дороги за городом чистят не так интенсивно, а снегопад при температуре близкой к нулю означает, что ехать придется по скользкому асфальту. Здесь нужно трезво оценивать свои силы и состояние автомобиля: если водитель чувствует неуверенность, лучше по возможности перенести поездку. Если же принято решение ехать невзирая на погоду, стоит быть готовым к значительному снижению сцепления с дорогой и удлинению тормозного пути.

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Держите дистанцию и постарайтесь снизить скорость, насколько это возможно в условиях трафика. Помните, что если у вас на автомобиле установлены качественные зимние шины, не факт, что у машины по соседству они так же хороши.

Свежие щетки стеклоочистителей и заправленный бачок омывателя. Большое количество грязи из-под колес соседей по трафику за несколько минут покроют лобовое стекло слоем дорожной грязи. Поэтому, особенно в дальних поездках, рекомендуется иметь запас омывающей жидкости в багажнике. Не стоит забывать о регулярной замене "дворников", причем, не только на лобовом стекле, но и на заднем.

Навыки вождения на скользком покрытии. Для начала, стоит отдавать себе отчет в том, что дорожные условия изменились и требуют повышенного внимания. Необходимо хотя бы в теории ознакомиться с поведением автомобиля в скольжении в зависимости от привода – переднего, заднего или полного.

В случае заноса заднеприводного авто руль нужно повернуть в сторону заноса и убрать газ, для переднеприводного – добавить газ, поворачивая руль в сторону нужной траектории. Для полноприводных машин можно выделить общее правило: при добавлении газа в скольжении радиус поворота увеличивается, при сбросе – уменьшается.

Качественные зимние шины. Полный привод в снегопад, безусловно, будет не лишним, но основной фактор, влияющий на безопасность и способность без приключений добраться до пункта назначения – выбор шин. Качественные шины даже на льду борются за сцепление и сохраняют управляемость автомобиля, их преимущества подтверждены независимыми тестами.

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