Правила торможения зимой: советы экспертов

С наступлением зимы мы все чаще слышим сообщения об оледеневших дорогах. Неумение водителей выйти из опасной ситуации, а также нехватка с их стороны внимания к исправности тормозной системы приводит к многочисленным авариям.

О правилах поведения на скользкой дороге и важности надежных тормозов рассказали эксперты Bosch.

Как определить гололед?

О том, что впереди гололед, подскажет внезапное запотевание стекла, что сигнализирует о резком понижении температуры воздуха. Обледеневшие участки встречаются на остановках общественного транспорта, мостах и путепроводах, а за городом – в низовьях и на участках шоссе напротив разрывов лесополосы, там, где гуляют ветры. Если визуально оценить дорогу не удается, можно проверить сцепление колес с дорожным покрытием, резко нажав на педаль акселератора или с помощью попеременного нажатия на тормозную педаль. Если ведущие колеса пробуксовывают, значит дорога достаточно скользкая и нужно соблюдать определенные правила.

Видео дня

Правильное торможение

Ни в коем случае нельзя резко давить на педаль тормоза. Это наихудшее решение на обледенелой дороге, поскольку при полной блокировке колес автомобиль начинает скользить и становится неуправляемым. На большинство современных автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему, которая предотвращает полную остановку колес.

Лучшим способом снижения скорости является "торможение двигателем". Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и перейти на более низкую передачу. Отрывочное торможение — кратковременные нажатия на педаль тормоза — также будет эффективным. При этом необходимо избегать сильных и продолжительных нажатий.

Надежная тормозная система

Перед началом зимнего сезона следует уделить особое внимание тормозной системе, ее гигиене и исправности. Если у вас возникли какие-либо сомнения в надежности тормозов, их элементы следует заменить.

Безопасная скорость и дистанция

Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость. Помните, тормозной путь в условиях гололеда увеличивается в несколько раз. Не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Соблюдайте "правила дурака" — уступайте дорогу тем, кто игнорирует опасность. Это оградит от многих неприятностей, в том числе связанных с пешеходами.

Правила вождения в условиях заноса

Всегда поворачивайте руль в сторону заноса. То есть, если задняя часть авто "пошла" вправо, туда нужно повернуть и руль. Ни в коем случае не тормозите, это только усугубит ситуацию. Не отпускайте резко педаль газа — это усилит занос. Если автомобиль заднеприводный, нужно плавно снизить обороты двигателя. Если с передним приводом — обороты, наоборот, лучше увеличить, поскольку сила тяги на управляемых колесах позволит вывести автомобиль из заноса.

Подытоживая, стоит сделать акцент на том, что в условиях гололеда все действия рулем и торможение должны быть плавными. Это не означает, что движения всегда нужно совершать медленно: при необходимости рулите, нажимайте на педали интенсивно, но одновременно плавно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, чем грозит низкопробный дизель в морозы.