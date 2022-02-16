Больше не значит лучше: как подобрать АКБ, чтобы стартер служил дольше

Разница между общим сопротивлением главной линии питания и аккумулятора может привести к повреждению стартера и проблем с запуском двигателя. Как избежать проблем?

Об этом АвтоОбозу рассказали специалисты компании Bosch. Когда речь заходит о тонкостях выбора новой батареи, главным критерием оказывается именно совместимость с параметрами стартера, ведь с наибольшей отдачей аккумулятору придется работать именно в момент запуска двигателя. Сегодня мы расскажем о том, что важно учитывать при покупке и какой может быть цена ошибки.

Параметры АКБ

Ключевыми для нормальной эксплуатации АКБ являются такие характеристики, как емкость и пусковой ток. Первая означает, сколько энергии способен накопить и отдать аккумулятор, вторая – максимальную силу тока, который батарея способна передать на стартер в момент его запуска. Поскольку сложнее всего двигатель заводится в морозы, то пусковой ток аккумулятора указывается для температуры -18°C.

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Для надежной эксплуатации автомобиля в любых условиях следует использовать аккумулятор с корректными параметрами. И емкость, и пусковой ток аккумулятора должны быть не меньше, чем рекомендует производитель. И это понятно: иначе двигатель просто не заведется. Однако намного превышать эти значения не следует.

Дело в том, что с емкостью АКБ связан еще один существенный параметр – ее внутреннее сопротивление. Эта величина непостоянна и зависит от различных параметров (например, температуры и плотности электролита, состояния пластин, уровня заряда и т.п.). Однако в целом существует обратная зависимость: чем больше емкость, тем меньше внутреннее сопротивление батареи и наоборот. А от внутреннего сопротивления зависит напряжение и разрядный ток аккумулятора. Поэтому серьезная разница между общим сопротивлением главной линии питания и аккумулятора может привести к серьезным повреждениям стартера и проблемам с запуском двигателя.

Использование маловместительной АКБ со слишком высоким внутренним сопротивлением может вызвать следующее:

снижение эффективности работы стартера;

неисправности в работе стартера;

плохой запуск двигателя при низких температурах;

падение напряжения аккумулятора при сильных токах;

оплавление контактов соленоида.

Использование аккумулятора слишком большой емкости с низким внутренним сопротивлением может привести к следующим последствиям:

тепловая перегрузка;

размагничивание (постоянно возбуждаемые стартеры);

растрескивание зубцов на ведомом и тяговом зубчатых колесах;

расфрезеровка зацепления зубчатых колес.

Следовательно, оптимальной должна считаться такая модель АКБ, которая способна покрыть все потребности установленного в автомобиле электрооборудования, и совместима с параметрами стартера двигателя.

Автомобильная промышленность не стоит на месте: требующее электропитание оборудование в современных машинах становится все больше, появляются инновации (например, система "старт-стоп"), выдвигающие особые требования к характеристикам аккумуляторов. Поэтому ведущие производители постоянно расширяют и модернизируют линейки продукции, чтобы удовлетворять запросы рынка.

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