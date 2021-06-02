Авто не заводится: кто виноват – стартер или генератор

АвтоОбоз совместно со специалистами Bosch разбирались, почему автомобиль не заводится, и как определить, что виноваты в этом стартер или генератор.

Любой автомобиль, каким бы двигателем он ни был оборудован, нуждается в электроэнергии, которую поставляет аккумулятор. А чтобы он не терял заряд, в дороге его подпитывает генератор. И если где-то в этой цепи возникают проблемы, то автомобиль может не завестись. Как распознать и устранить наиболее типичные поломки?

Когда мы поворачиваем ключ в замке зажигания, электрический ток от аккумулятора через тяговое реле стартера подается на маховик двигателя, который приводит в движение поршни. Искра от свечей зажигания воспламеняет топливо и мотор заводится. В итоге стартер выполнил свою задачу и может отключиться до следующего запуска. Несмотря на то, что стартер включается в работу лишь эпизодически, нагрузка на нем достаточно серьезная. А если условия для запуска не идеальные, стартеру приходится особенно нелегко.

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Как только двигатель завелся, в работу вступает генератор. Его основная задача – обеспечивать подзарядку аккумулятора, преобразуя механическую энергию от вращения мотора в электрическую. Кроме того, генератор во время движения автомобиля питает все находящиеся на борту электроприборы, от фар до прикуривателя.

Несмотря на различия в функциях, стартер и генератор подвержены износу и со временем вырабатывают свой ресурс. Первые проблемы могут появится спустя 4-5 лет после покупки нового автомобиля, а у авто с пробегом к работе этих узлов следует внимательно прислушиваться после первых 120 тыс км на счетчике. Итак, на что обращать внимание?

Признаками неисправности стартера могут быть:

• отсутствие реакции на поворот ключа зажигания: стартер срабатывает лишь после нескольких попыток или не срабатывает вовсе;

• отсутствие запуска двигателя при том, что сам стартер начинает вращаться (слышен характерный звук при повороте ключа зажигания);

• после запуска двигателя стартер не отключается, а продолжает вращаться;

• заметные посторонние звуки (шум, скрежет) во время движения.

Единственное, что можно оперативно устранить своими силами, — это проблемы с питанием стартера от АКБ: разряженный аккумулятор, плохо зажатые контакты и т. д. Если же вы уверены, что по этой части проблем нет, значит, стартер однозначно нуждается в ремонте или замене.

С генератором ситуация несколько другая. Его основная задача – восполнять заряд АКБ и питать всю бортовую электронику автомобиля в дороге. И именно здесь стоит искать подсказки, указывающие на проблемы с генератором:

• постоянно низкий уровень заряда аккумулятора (даже если его недавно меняли или проверяли);

• проблемы с запуском двигателя (силы тока от АКБ не хватает на то, чтобы запустить стартер);

• более тусклый или мерцающий свет фар;

• постоянно горящая или периодически включающаяся контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборной панели.

Если в исправности аккумулятора вы уверены, еще одним слабым местом может оказаться приводной ремень, соединяющий генератор с двигателем. У этой проблемы есть свой характерный признак: после запуска двигателя из-под капота раздается "свист" – временами или постоянно. Это обычно указывает на то, что приводной ремень генератора провис или износился и его нужно подтянуть или заменить.

Все остальные признаки — повод проверить работу генератора, и чем раньше, тем лучше. Промедление чревато тем, что в пути аккумулятор останется без зарядки, а двигатель — без источника энергии, и двинуться с места вы сможете только на буксире или эвакуаторе.

Разобраться, что именно произошло со стартером или генератором, в теории можно самостоятельно — но на практике разумнее обратиться за помощью на СТО, где есть соответствующий диагностический стенд. Большинство поломок этих узлов требуют либо сложного ремонта, либо замены стартера или генератора на новый.

Выбор, что лучше, ремонт или замена, — это вопрос целесообразности. Основное преимущество ремонта — более низкая стоимость. Замена же стартера или генератора позволит не волноваться за судьбу узла ближайшие несколько лет, причем это спокойствие подтверждается заводской гарантией.

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