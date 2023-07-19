Рынок заполонили неофициальные дешевые электрокары: топ моделей

Украинский рынок заполонили доступные электромобили, которые ввозят в страну неофициально. Наши покупатели поддерживают спрос на такие модели, при этом официальные дилеры практически полностью игнорируют этот сегмент.

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По данным Опендатабот, с начала 2023 года в Украину ввезли 12 844 электромобиля. Интересно, что немного большее количество было ввезено в страну за весь 2022 год.

При этом большинство доступных машин с электромоторами в нашу страну попадают через так называемых серых дилеров. Официальные же представительства мировых автопроизводителей практически полностью игнорируют высокий украинский спрос на электрокары, если не учитывать премиальные бренды (Audi, BMW, Mercedes), которые продают свои электрокары у нас.

Однако наибольший спрос формируется именно на массовые доступные модели. Их в основном привозят из Китая (если речь о новых машинах) и США (в случае б/у авто и транспортных средствах после ДТП).

Топ электромобилей в Украине:

Nissan Leaf (15,3%); Volkswagen ID.4 (8,1%); Tesla Model 3 (7,2%); Volkswagen e-Golf (6,2%); Honda M-NV (6,1%); Tesla Model Y (5,2%); Renault Zoe (4,4%); Volkswagen ID.4 Crozz (4%); Другие (39,6%).

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