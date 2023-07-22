Ремонт стоит очень дорого: новые авто, которые лучше не покупать

Покупая авто, водители рассчитывают на то, что не будут много тратить на ремонт. Но всегда нужно узнавать, сколько стоит техническое обслуживание, чтобы тогда это не стало неприятным сюрпризом для вас.

Видео дня

С увеличением пробега авто, затраты на ремонт становятся выше. Hotcars подобрал модели, которые лучше не покупать.

2019 Volvo XC90

Это самый большой и роскошный семиместный внедорожник шведского бренда. Он оснащен одной из самых современных систем безопасности и делает авто лидером в своем сегменте.

В первый год использования затраты на техническое обслуживание составляют примерно $851, постепенно увеличиваясь до $2 604 к 12-му году владения. Вероятность того, что XC90 потребует значительного ремонта, составляет 36,25%.

2021 Audi Q8

Внедорожник имеет удивительный дизайн в агрессивном стиле. Автомобиль оснащен мощным двигателем. Стоимость технического обслуживания Audi Q8 составляет примерно $987 за первый год владения и, по прогнозам, будет ежегодно увеличиваться до $2,624 до 12-го года.

Покупатели могут рассчитывать на общие расходы в размере $12 551 на техническое обслуживание и ремонт в течение первых 10 лет использования. Q8 имеет более низкий показатель надежности, чем в среднем по сегменту. Вероятность того, что XC90 потребует значительного ремонта, составляет 36,25%.

2019 Cadillac Escalade

Глядя на размеры и мощность автомобиля, сразу ясно, что на его обслуживание нужно потратить немало средств.

Приблизительные расходы на техническое обслуживание и ремонт составляют $12 933. Стоимость ремонта в первый год - $492, а к 12-му году растет до $2,673. Прогнозы на необходимость капитального ремонта в течение 10 лет владения составляют 36,55%.

2017 Jaguar F-Pace

Это роскошный внедорожник, предлагающий покупателю элегантность и силу. Он имеет мощный двигатель и современные технологии.

Первый год владения требует примерно $553 на техническое обслуживание и ремонт. Jaguar F-Pace имеет ориентировочную стоимость технического обслуживания и ремонта $16 103 за первые 10 лет эксплуатации. Вероятность того, что F-Pace потребует капитального ремонта в течение этого же периода составляет 48,24%.

2020 Mercedes-Benz G-Class

Такой автомобиль символизирует роскошь и высокий статус в обществе. Прогнозируемые затраты на ремонт и техническое обслуживание в размере $16 561 за первые 10 лет.

В течение первого года владения G-Wagon затраты на техническое обслуживание составляют примерно $721; через 12 лет эти цифры возрастут до $3 268. Эксперты прогнозируют, что вероятность того, что Mercedes-Benz G-Class потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет эксплуатации, составляет 42,69%.

2019 Ram 1500

Это один из самых стильных и надежных пикапов в полноразмерном сегменте. В первый год владения на техническое обслуживание нужно будет потратить $567, но к 12 году расходы растут до $3 836.

Совокупные 10-летние расходы по обслуживанию и ремонту Ram 1500 составляют около $17 677. Вероятность того, что в течение десяти лет владения автомобилем понадобится значительный ремонт, составляет 54,8%.

2020 Land Rover Range Rover

Range Rover является эталоном престижа и статуса в сегменте роскошных внедорожников. Поддержание авто в рабочем состоянии в течение первых 10 лет владения будет стоить около $18 228.

За первый год использования внедорожника нужно потратить $735, которые по прогнозам возрастут до $3,697 на 12-й год владения автомобилем. Вероятность того, что Range Rover потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет, составляет 49,63%.

2020 Porsche 911

Это удивительное авто оснащено мощным двигателем и современными технологиями. Однако, чтобы наслаждаться этой машиной, необходимо потратить $18 231 только на ремонт и техническое обслуживание в течение 10 лет.

Расходы на техническое обслуживание в течение первого года составляют $780, но к 12 году расходы возрастут до $3,619. Вероятность того, что Porsche 911 потребует капитального ремонта в течение 10 лет, составляет 47,59%.

2021 BMW X6 M

Другие варианты BMW X входят в топ-20 самых дорогих в ремонте и обслуживании внедорожников, но этот автомобиль занимает первое место. BMW X6 M потребует примерно $18 900 на ремонт и техническое обслуживание в течение первых 10 лет.

Расходы на техническое обслуживание X6 M начинаются с $693 за первый год, а затем растут почти до $4 000 после первых 12 лет владения. Вероятность того, что в первые 10 лет потребуется капитальный ремонт, составляет 54,61%.

2020 Porsche Cayenne

Эта удивительная машина имеет много преимуществ, но затраты на нее – это наибольший недостаток. В первые 10 лет эксплуатации Cayenne вы потратите около $20 552 на техническое обслуживание.

В первый год эксплуатации расходы составляют от $679, а к 12-му году повысятся до $4 312. Вероятность того, что автомобиль потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет составляет 60,89%.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 5 самых роскошных авто мира, о которых мечтают все.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.