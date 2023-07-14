Переключились на дешевое: что покупают украинцы вместо автомобилей

Продажи двухколесного транспорта – мотоциклов и мопедов – в Украине выросли. Этому способствуют как продолжение летнего мотосезона, так и желание сэкономить на покупке автомобиля и приобрести вместо него дешевое транспортное средство.

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Мотоциклы и мопеды в разы дешевле новых машин. Покупатели, которые ранее сомневались в покупке, решились осуществить ее в разгар мотосезона в Украине. Статистику продаж опубликовал Институт исследований авторынка.

Так, в июне 2023 года было зарегистрировано 8,1 тысяч продаж мотоциклов и мопедов. Цифра выросла на 2,5% по сравнению с маем и на 5,2%, если посмотреть на прошлогодний июнь.

Новыми транспортными средствами оказались 7,4 тысяч. Из них 4,7 тысячи – ввезенными из-за рубежа. То есть покупатели все же отдают предпочтение мотоциклам и мопедам без пробега подавляющим большинством.

Самые популярные бренды в июне 2023 года:

Yamaha; Honda; Suzuki.

Самые популярные модели в июне 2023 года:

Yamaha Jog; Honda Dio; Yamaha Gear.

Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал о самых популярных автомобилях, которые выбирает украинский бизнес. Юрлица в основном отдают предпочтение дешевым моделям.