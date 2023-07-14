Переключились на дешевое: что покупают украинцы вместо автомобилей
Продажи двухколесного транспорта – мотоциклов и мопедов – в Украине выросли. Этому способствуют как продолжение летнего мотосезона, так и желание сэкономить на покупке автомобиля и приобрести вместо него дешевое транспортное средство.
Мотоциклы и мопеды в разы дешевле новых машин. Покупатели, которые ранее сомневались в покупке, решились осуществить ее в разгар мотосезона в Украине. Статистику продаж опубликовал Институт исследований авторынка.
Так, в июне 2023 года было зарегистрировано 8,1 тысяч продаж мотоциклов и мопедов. Цифра выросла на 2,5% по сравнению с маем и на 5,2%, если посмотреть на прошлогодний июнь.
Новыми транспортными средствами оказались 7,4 тысяч. Из них 4,7 тысячи – ввезенными из-за рубежа. То есть покупатели все же отдают предпочтение мотоциклам и мопедам без пробега подавляющим большинством.
Самые популярные бренды в июне 2023 года:
- Yamaha;
- Honda;
- Suzuki.
Самые популярные модели в июне 2023 года:
- Yamaha Jog;
- Honda Dio;
- Yamaha Gear.
Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал о самых популярных автомобилях, которые выбирает украинский бизнес. Юрлица в основном отдают предпочтение дешевым моделям.