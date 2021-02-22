Запах нового автомобиля повышает риск развития рака – ученые

Двадцати минут ежедневного пребывания в салоне нового автомобиля, содержащего запахи бензола и формальдегида, достаточно для повышения риска рака.

Об этом сообщают экологи и токсикологи из университета Калифорнии в Риверсайде, статью которых опубликовал журнал Environment International. Как отмечается в исследовании, источником опасного запаха являются летучие органические соединения (ЛОС), которые постепенно выделят в атмосферу клей, пластик, текстиль и другие материалы, используемые в автопроизводстве.

В свою очередь, бензол и формальдегид, которые содержатся в ЛОС, хорошо известны своими канцерогенными свойствами. Кроме риска развития рака, бензол также способен повысить риск бесплодия и рождения детей с патологиями развития.

В связи с этим исследователи проанализировали риски, которым подвержены люди, использующие автомобиль каждый день, и пришли к выводу, что всего двадцати минут регулярного пребывания в новом авто достаточно, чтобы воздействие бензола и формальдегида было опасным для здоровья.

Таким образом, чем новее транспортное средство (соответственно и концентрация ЛОС в нем) и чем больше времени там проводит человек, тем выше риск развития рака и других неблагоприятных последствий для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, как вечеринки в молодости могут сказаться на здоровье в будущем. Исследование, которое провели в США, охватило 1,1 миллиона человек.