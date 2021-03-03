Японские студенты возродили ретро-автомобиль Mazda Cosmo

Студенты из Японии создали современную интерпретацию легендарной Mazda Cosmo. Ее сделали на базе другого хита марки – MX-5 Miata.

Cosmo – это модель, которая в 1967 году привела к массам роторный двигатель. Возрожденный автомобиль планировали показать на Токийском автосалоне, но из-за пандемии коронавируса планы изменились и его представили в интернете. Об этом сообщает Kuruma News.

От MX-5 модели достался 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Хоть это далеко не самый мощный агрегат, но оригинальный Cosmo имел 1,0-литровый мотор всего на 128 лошадиных сил.

Корпус MX-5 также претерпел значительных изменений. Он содержит большое количество шпаклевки для достижения такой дикой эстетики. Фары авто получило от Volkswagen Milletnium Beetle, решетку радиатора и переднюю панель – от Mazda CX-5.

Сейчас автомобиль нельзя использовать на дорогах общего пользования, но авторы проекту хотели бы добиться обратного, а также начать производство модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault планирует возродить свою классическую модель Renault 4, которая была самой массовой моделью на европейском рынке с 1961 до 1994 года.