WEVC создали электрический спортивный автомобиль, похожий на классический Porsche

Британская компания Watt Electric Vehicle Company (WEVC) создала свою первую модель Coupe. С ней они хотят "переосмыслить премиальные электрические спорткары".

WEVC рассказали, что двухместный автомобиль с задним приводом имеет заказанную подвеску с двойными рычагами, 16-дюймовые колеса, весит менее 1000 кг и у него почти идеальное распределение веса 50:50. Об этом сообщили в Carscoops.

Электрический двигатель генерирует 161 л. с., питается от литий-ионной батареи мощностью 40 кВт-ч, которая обеспечит пробег около 370 км. До 100 км/ч автомобиль разгоняется не более 5 секунд.

WEVC использует собственную модельную архитектуру электрокаров Paces, которая, по их словам, будет в основе многих специализированных пассажирских и коммерческих авто нового поколения.

Кузов Coupe вдохновленный Porsche 356a 1955 года. Однако панели были переработаны с целью улучшения аэродинамики. Он также оснащен кондиционером и функционалом для смартфона.

WEVC продолжит разработку Coupe в течение следующих нескольких месяцев. Официальный дебют состоится в конце лета, а производство начнется в ноябре. Всего создадут 21 экземпляр. Электромобиль уже доступен для заказа и стоит 81 250 фунтов стерлингов. Поставки начнутся в начале 2022 года.

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